"Самый большой страх — потерять себя". Главные правила жизни Сергея Юрского

Сегодня в возрасте 83 лет умер Сергей Юрский, знаменитый советский и российский актёр и режиссёр. Его работы заставляли смеяться, плакать и размышлять не одно поколение. Мы собрали самые яркие высказывания ушедшего артиста о жизненном и творческом пути.

О браке Чтобы жить вместе долго, люди должны иметь внутри себя некую жизненную пружину, которая делает жизнь осмысленной и содержательной О профессии Я актёр! По любви к профессии, по образованию, по жизни О таланте Если человеку всегда интересно писать или играть — вчера, сегодня, завтра и послезавтра и через год — это талант О страхах Страх самый большой — это страх потерять себя О современном обществе Все теряют друг с другом общий язык, поэтому громко включают радио или, собравшись за столом, телевизор на весь вечер О деньгах Многие радуются и завидуют тем, кто выигрывает крупные суммы денег. Я не хотел бы. Не смог бы справиться О мечтах [Мечтаю] только о здоровье. Чтобы были силы играть, ставить спектакли, писать книги, отстаивать свою точку зрения О дружбе Я вообще очень необщительный человек. Очень немного тех, кого я могу назвать друзьями О родителях Мне нечем возместить мой долг перед мамой. Только памятью... О патриотизме Надо любить Родину, народ и историю бескорыстно