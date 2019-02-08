"Самый большой страх — потерять себя". Главные правила жизни Сергея Юрского

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"Самый большой страх — потерять себя". Главные правила жизни Сергея Юрского

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Фото:ok.ru

Сегодня в возрасте 83 лет умер Сергей Юрский, знаменитый советский и российский актёр и режиссёр. Его работы заставляли смеяться, плакать и размышлять не одно поколение. Мы собрали самые яркие высказывания ушедшего артиста о жизненном и творческом пути.

О браке

Чтобы жить вместе долго, люди должны иметь внутри себя некую жизненную пружину, которая делает жизнь осмысленной и содержательной

О профессии

Я актёр! По любви к профессии, по образованию, по жизни

О таланте

Если человеку всегда интересно писать или играть — вчера, сегодня, завтра и послезавтра и через год — это талант

О страхах

Страх самый большой — это страх потерять себя

О современном обществе

Все теряют друг с другом общий язык, поэтому громко включают радио или, собравшись за столом, телевизор на весь вечер

О деньгах

Многие радуются и завидуют тем, кто выигрывает крупные суммы денег. Я не хотел бы. Не смог бы справиться

О мечтах

[Мечтаю] только о здоровье. Чтобы были силы играть, ставить спектакли, писать книги, отстаивать свою точку зрения

О дружбе

Я вообще очень необщительный человек. Очень немного тех, кого я могу назвать друзьями

О родителях

Мне нечем возместить мой долг перед мамой. Только памятью...

О патриотизме

Надо любить Родину, народ и историю бескорыстно

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