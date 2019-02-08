"Самый большой страх — потерять себя". Главные правила жизни Сергея Юрского

О браке
Чтобы жить вместе долго, люди должны иметь внутри себя некую жизненную пружину, которая делает жизнь осмысленной и содержательной
О профессии
Я актёр! По любви к профессии, по образованию, по жизни
О таланте
Если человеку всегда интересно писать или играть — вчера, сегодня, завтра и послезавтра и через год — это талант
О страхах
Страх самый большой — это страх потерять себя
О современном обществе
Все теряют друг с другом общий язык, поэтому громко включают радио или, собравшись за столом, телевизор на весь вечер
О деньгах
Многие радуются и завидуют тем, кто выигрывает крупные суммы денег. Я не хотел бы. Не смог бы справиться
О мечтах
[Мечтаю] только о здоровье. Чтобы были силы играть, ставить спектакли, писать книги, отстаивать свою точку зрения
О дружбе
Я вообще очень необщительный человек. Очень немного тех, кого я могу назвать друзьями
О родителях
Мне нечем возместить мой долг перед мамой. Только памятью...
О патриотизме
Надо любить Родину, народ и историю бескорыстно
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