Экс-солистка Serebro выложила фото, доказывающее, что порно ждать уже недолго

25-летняя певица поделилась эффектным снимком в "Инстаграме", и он стал её самым популярным фото за последнее время.

25-летняя Катя Кищук, как и две её коллеги по группе "Серебро" Ольга Серябкина и Татьяна Моргунова, отыграли последний совместный концерт и теперь отправились в вольное плавание. И пока поклонники ждут, чем она порадует их в области творчества, Катя не забывает подогревать интерес к себе горячими фото.

Девушка выложила снимок, где позирует, лёжа в постели в кружевном красном белье. Такой цвет, судя по всему, выбран неспроста. В подписи к снимку Кищук указала, что находится в ожидании Дня святого Валентина. Фото меньше чем за сутки собрало около 280 тыс. лайков.

Однако поклонники не только осыпали её комплиментами и "сердечками". Они припомнили девушке её рискованное шуточное заявление в "Твиттере" о том, что она уходит в порно. А некоторые попытались пристыдить девушку за слишком откровенные снимки.

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