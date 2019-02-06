Экс-солистка Serebro выложила фото, доказывающее, что порно ждать уже недолго

25-летняя Катя Кищук, как и две её коллеги по группе "Серебро" Ольга Серябкина и Татьяна Моргунова, отыграли последний совместный концерт и теперь отправились в вольное плавание. И пока поклонники ждут, чем она порадует их в области творчества, Катя не забывает подогревать интерес к себе горячими фото.
Девушка выложила снимок, где позирует, лёжа в постели в кружевном красном белье. Такой цвет, судя по всему, выбран неспроста. В подписи к снимку Кищук указала, что находится в ожидании Дня святого Валентина. Фото меньше чем за сутки собрало около 280 тыс. лайков.
Однако поклонники не только осыпали её комплиментами и "сердечками". Они припомнили девушке её рискованное шуточное заявление в "Твиттере" о том, что она уходит в порно. А некоторые попытались пристыдить девушку за слишком откровенные снимки.
Ну чё там, как съёмки порно?
al_019.m
Это уже на съёмках в порно? Ну наконец-то
jenyaislover
Девушки, зачем же всё напоказ, на всю страну?Неужели по-другому публику привлечь нельзя? А как же талант?
galina6359
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