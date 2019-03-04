Pornhub, жди! Экс-солистка Serebro намекнула, что теперь её творчество будет 18+

25-летняя певица снова заинтриговала поклонников многозначительным постом в "Инстаграме".

Недавно Катя покинула группу "Серебро", как и её коллеги Ольга Серябкина и Татьяна Моргунова. Но, помимо участия в коллективе, певица лишилась ещё и инстаграм-аккаунта. Она передала его новым "воспитанницам" Макса Фадеева, которые заняли место ушедших девушек в группе.

Однако красотка не стала долго ждать и завела новую страничку, где у неё уже 654 тыс. подписчиков. Кроме того, Катя снова вернула себе светлые волосы после экспериментов с тёмными оттенками и укатила в Париж, где наслаждается распитием вин и интригует пользователей намёками на "новую работу".

Так, девушка выложила фото в толстовке с логотипом известного порносайта Pornhub. И добавила провокационную подпись: "Получила рабочую форму". Особенно интересным это заявление выглядит на фоне того, что в ноябре 2018-го Катя объявила об уходе в порно. Тогда певица опубликовала шуточный твит. Однако то, действительно шутит девушка или нет, для поклонников пока остаётся загадкой.

Она рофлит [шутит]. Люди, успокойтесь sulik026