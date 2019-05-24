Экс-солистка Serebro разделась для фото в лимузине, прикрыв тело блёстками

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Экс-солистка Serebro разделась для фото в лимузине, прикрыв тело блёстками

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Фото: instagram/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-участница группы "Серебро" не перестаёт напоминать о себе, используя для этого природные данные и эпатаж.

25-летняя певица после ухода из группы завела себе новый инстаграм, в котором уже 1,1 млн подписчиков. И пусть снимков в нём пока не так много, Катя не даёт расслабляться фанатам. На этот раз девушка снова выложила провокационную фотографию, на которой предстала топлес в одних трусах.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/" target="_blank"><strong>kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk</strong></a></p>

Катя позировала в шикарном лимузине, разместившись между сиденьями. Обнажённую грудь певица предусмотрительно прикрыла руками, а её тело полностью было покрыто блестками, отлично гармонирующими с кроссовками. В сториз Катя опубликовала продолжение, где подписала снимок словом "празднуем".

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/" target="_blank"><strong>kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk</strong></a></p>

Среди фанатов снимков вызвал ажиотаж. За несколько часов фото набрало более 300 тыс. лайков. Поклонники разделились на несколько лагерей. Одни критиковали за излишнюю откровенность, другие осыпали комплиментами. Кто-то и вовсе девушку не узнал в новом образе. К ещё одной категории относились фанаты, которые спрашивали, отпустили ли Кищук полицейские. Недавно прокатились слухи о её задержании, которое могло оказаться просто съёмками нового клипа.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/" target="_blank"><strong>kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk</strong></a></p>

Сердечко остановилось от красоты

miliret

Ты совсем обалдела?

max_likinov

Это что, Катя из "Серебра"?

ogkouch

Экс-солистка Serebro выложила фото, доказывающее, что порно ждать уже недолго

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