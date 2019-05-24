Экс-солистка Serebro разделась для фото в лимузине, прикрыв тело блёстками

Экс-участница группы "Серебро" не перестаёт напоминать о себе, используя для этого природные данные и эпатаж.

25-летняя певица после ухода из группы завела себе новый инстаграм, в котором уже 1,1 млн подписчиков. И пусть снимков в нём пока не так много, Катя не даёт расслабляться фанатам. На этот раз девушка снова выложила провокационную фотографию, на которой предстала топлес в одних трусах.

Катя позировала в шикарном лимузине, разместившись между сиденьями. Обнажённую грудь певица предусмотрительно прикрыла руками, а её тело полностью было покрыто блестками, отлично гармонирующими с кроссовками. В сториз Катя опубликовала продолжение, где подписала снимок словом "празднуем".

Среди фанатов снимков вызвал ажиотаж. За несколько часов фото набрало более 300 тыс. лайков. Поклонники разделились на несколько лагерей. Одни критиковали за излишнюю откровенность, другие осыпали комплиментами. Кто-то и вовсе девушку не узнал в новом образе. К ещё одной категории относились фанаты, которые спрашивали, отпустили ли Кищук полицейские. Недавно прокатились слухи о её задержании, которое могло оказаться просто съёмками нового клипа.

Сердечко остановилось от красоты miliret

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Экс-солистка Serebro выложила фото, доказывающее, что порно ждать уже недолго