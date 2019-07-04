Экс-солистка Serebro показала на фото пышные формы, отдыхая вместе с родителями

25-летняя певица, родом из Тулы, продолжает радовать поклонников снимками с отдыха, повышая градус накала.

Экс-участница "Серебра" наслаждается природой и солнцем, указывая на фото в качестве локации разные острова Филиппинского архипелага. В этот раз девушка отдыхает вместе с родителями, выкладывая смешные ролики с их участием. Правда, отказываться от откровенных фотосессий девушка всё равно не стала.

Певица позировала в чёрном слитном купальнике, вырезы которого обнажили незагоревшие участки тела. Девушка смотрела в камеру, выбрав для снимка ракурс сверху. Фанаты наградили пост своей любимицы более чем 360 тыс. лайков и осыпали комплиментами.

Однако у них возникли вопросы. Многих заинтересовало, кто выступает автором таких снимков. Пользователи предположили, что это мама или папа. Девушка выкладывала в сториз в "Инстаграме" ролики, где веселится на отдыхе вместе с семьёй.

Интересно, кто её так фоткает постоянно? tvffyislove

И такая версия вполне правдоподобна. Ведь, по словам Кищук, у неё сейчас нет второй половинки, пишет Starhit. Певица ранее отмечала, что, занявшись сольным творчеством, решила полностью сосредоточиться на работе: "Я стараюсь пока не отвлекаться на отношения, потому что на первом месте для меня сейчас работа. Недавно я стала сольным артистом, а это, поверьте, требует огромных сил".

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