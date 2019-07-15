Экс-солистка Serebro напомнила о себе, смутив фанатов откровенными фото

Татьяна Моргунова стала участницей группы, заменив в ней Полину Фаворскую. Девушка выступала вместе с Ольгой Серябкиной и Катей Кищук, пока не стало известно о наборе нового состава.

После того как 21-летняя певица пришла в "Серебро", её нередко стали сравнивать с коллегой Катей Кищук. Томные блондинки действительно похожи. Но помимо внешности их объединяет любовь к откровенным фото.

Татьяна выложила снимки в "Инстаграме", где у неё около 200 тыс. подписчиков. Девушка позировала, распустив длинные светлые волосы и чувственно открыв рот. Она надела почти сливающееся с цветом кожи бельё, но и его, похоже, хотела снять.

Подписчики с радостью встречают подобные фото фитоняшки родом из Казахстана — до музыкальной карьеры девушка успела поработать фитнес-тренером. Поклонники написали, что она прекрасно выглядит, и не забыли отметить, что она может потягаться с Кищук, хотя у той армия поклонников и побольше. Но некоторых такая демонстрация тела певицы смутила, несмотря на то что девушка в целом ведёт откровенный инстаграм.

Лучше, чем Кищук blskkkkk

Фото, которые "пооткровеннее", всё так же набирают больше лайков maxtretyakov_

Разврат anton_andr007

После роспуска старого состава "Серебра" в начале 2019 года все три девушки отправились в свободное плавание. Ольга Серябкина выпустила новый альбом — "Косатка в небе" под псевдонимом Molly. Вслед за ней у Кати Кищук вышел 22k под именем Katerina, пишет " Стархит ". А Татьяна решила продолжить заниматься музыкой под ником Tanya Tekis, как указано на её странице в "Инстаграме".

Всё, что нужно знать о новой участнице группы "Серебро"