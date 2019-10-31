Экс-участница "Серебра" напомнила о своём таланте, раздевшись для фото с гитарой

27-летняя артистка снова напомнила, что не уступает своим бывшим коллегам в создании эффектных кадров.

Девушка поделилась новым горячим снимком, где расположилась в довольно необычном месте. Полина позировала, лёжа в чехле от гитары. При этом артистка надела сексуальное бельё с "хищным" принтом и приняла откровенную позу, выгнув спину.

Музыкальный инструмент тоже находился рядом с девушкой, что придавало фото ещё более "отвязную" атмосферу. Фаворская игриво подписала снимок, отметив, что в такой компании ощущает себя сексуальнее.

Чувствую себя так сексуально с его гитарой Полина

Выложив такой кадр, певица не могла не получить массу лайков и одобрительных комментариев. Поклонники поставили девушке более 30 тысяч сердец, отметив, насколько она прекрасно выглядит. Однако некоторых обеспокоила излишняя, по их словам, худоба Полины.

Потрясающая и невероятная)) Спасибо тебе за вдохновение) Очень нравится, в каком направлении ты двигаешься после ухода из "Серебра". Радуешь глаз)) yuupiter

Это настолько красиво, что шок igorek_sadakov

Да покормите кто-нибудь Полинку🙏 В конце-то концов arkan_huligan

Ух-ухх, вот это гитара, а какие формы, мммм, просто божественно aderk_error

Полина Фаворская (настоящая фамилия Наливалкина) — экс-солистка "Серебра", инстаграм-звезда и участница реалити-шоу "Каникулы в Мексике", "Любовь с первого взгляда". Родом из Волгограда. В 2017 году девушка заявила о своём уходе из "Серебра", чтобы посвятить освободившееся время духовным практикам. Сейчас артистка выступает под псевдонимом FAVLAV. Подробнее о биографии певицы можно узнать на сайте uznayvse.ru.

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