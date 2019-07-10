Серена Уильямс оголилась для глянца, не побоявшись показать тело без ретуши

Известная теннисистка наконец-то решилась рассказать о скандале в 2018 году на Открытом чемпионате США с её участием. И, чтобы подтвердить, что будет максимально откровенна, женщина даже отказалась от фоторетуши.

Поражение на US Open 20-летней Наоми Осаке и последовавший после него некрасивый конфликт между Сереной и судьёй набросили тень на репутацию экс первой ракетки мира. Но спустя некоторое время женщина смогла поделиться своей историей, которую и опубликовали в журнале Harper's Bazaar вместе со смелыми фото теннисистки.

Над образом 37-летней спортсменки потрудились на славу, выбрав самые подходящие тона и декорации. На обложке журнала Серена красовалась в одном лишь золотом плаще, не прикрывающем никакие стратегические места. Чтобы подтвердить честность своих заявлений, теннисистка не использовала фотошоп, так любимый другими звёздами. Но, судя по получившимся снимкам, он ей был и не нужен.

В своей истории Серена призналась, что после поражения вела себя несдержанно, о чём сильно жалеет. Тем более первая победа в Открытом чемпионате для Наоми Осаки была серьёзным достижением, но экс первая ракетка мира скандалом отвлекла всё внимание СМИ на себя, омрачив триумф молодой коллеги. Но Серена уже попросила у неё прощения, и Наоми её простила.

Я разозлилась тогда не из-за победы Наоми — я в жизни ни за кого так не радовалась, как за неё в тот момент. Меня ранило то, насколько всё прогнило в этом виде спорта, который я люблю и которому посвятила всю свою жизнь Серена Уильямс

Видео дня: Серена Уильямс истерит и оскорбляет судью в финале US Open