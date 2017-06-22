Они убили Кемаля! Российские фанаты "черной любви" устроили травлю режиссеру

Читайте также

Они убили Кемаля! Российские фанаты "черной любви" устроили травлю режиссеру

5

Бурак Озчивит и Неслихан Атагюль в сериале "Черная любовь"

Фото: Социальные сети 

"Они убили Кемаля". Второй день подряд поклонники турецкого сериала "Черная любовь" пребывают в шоке: в последнем эпизоде погиб главный герой Кемаль, роль которого исполнил турецкий секс-символ Бурак Озчивит. Вместе с возлюбленной Кемаля Нихан плакали миллионы российских зрителей, наблюдавших смерть Кемаля. Некоторые из них не смогли простить режиссеру столь трагичный финал: поклонники обрушились с атакой на "Инстаграм" режиссера сериала Нихаль Сарал.

<p></p>

"Сдохни, тупая дура. Верни моего Кемаля", — подобных сообщений на русском языке в поле для комментариев под публикациями режиссера — море. Нихал Сарал, в свою очередь, от комментариев пока воздерживается.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!