Они убили Кемаля! Российские фанаты "черной любви" устроили травлю режиссеру

"Они убили Кемаля". Второй день подряд поклонники турецкого сериала "Черная любовь" пребывают в шоке: в последнем эпизоде погиб главный герой Кемаль, роль которого исполнил турецкий секс-символ Бурак Озчивит. Вместе с возлюбленной Кемаля Нихан плакали миллионы российских зрителей, наблюдавших смерть Кемаля. Некоторые из них не смогли простить режиссеру столь трагичный финал: поклонники обрушились с атакой на "Инстаграм" режиссера сериала Нихаль Сарал.

"Сдохни, тупая дура. Верни моего Кемаля", — подобных сообщений на русском языке в поле для комментариев под публикациями режиссера — море. Нихал Сарал, в свою очередь, от комментариев пока воздерживается.