Как Ксюша Шаталина из "Моей прекрасной няни" превратилась из пышки в сексиблонд

Ирину просто не узнать! Из пухленькой очаровашки она превратилась в сексапильную блондинку
Ей 24 года, она живёт и учится в Швейцарии. Впрочем, ещё снимаясь в сериале, девочка училась в Европе, приезжая в Москву ради съёмок.
У Ирины есть аккаунты в соцсетях, где ещё недавно она публиковала фото со своим бойфрендом. Но сейчас все его следы исчезли. Хм, что бы это значило?..
Ира много путешествует и воообще ведёт активный образ жизни
В сериале актриса сыграла младшую дочь главного персонажа — бизнесмена Максима Шаталина
Ира мечтала стать журналистом, но попала на съёмки благодаря своей маме — декоратору "Моей прекрасной няни"
После окончания сериала Ира завершила карьеру актрисы и улетела учиться в Лондон
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