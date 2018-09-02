Как Ксюша Шаталина из "Моей прекрасной няни" превратилась из пышки в сексиблонд

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Как Ксюша Шаталина из "Моей прекрасной няни" превратилась из пышки в сексиблонд

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Помните очаровательного пухляша из "Моей прекрасной няни"? Ну, Ксюшу Шаталину? Вспомнили? Спорим, что вы её не узнаете сейчас?.. Шутка ли — с того момента, как начали снимать сериал, прошло 14 лет! Девочку играла тогда ещё 10-летняя Ирина Андреева. Мы нашли её свежие фото, и вы тоже должны их увидеть!

Ирину просто не узнать! Из пухленькой очаровашки она превратилась в сексапильную блондинку

<p>Фото: instagram.com/iri.and</p>

Ей 24 года, она живёт и учится в Швейцарии. Впрочем, ещё снимаясь в сериале, девочка училась в Европе, приезжая в Москву ради съёмок.

<p>Фото: instagram.com/iri.and</p>

У Ирины есть аккаунты в соцсетях, где ещё недавно она публиковала фото со своим бойфрендом. Но сейчас все его следы исчезли. Хм, что бы это значило?..

<p>Фото: instagram.com/iri.and</p>

Ира много путешествует и воообще ведёт активный образ жизни

<p>Фото: instagram.com/iri.and</p>

В сериале актриса сыграла младшую дочь главного персонажа — бизнесмена Максима Шаталина

<p>Фото: instagram.com/iri.and</p>

Ира мечтала стать журналистом, но попала на съёмки благодаря своей маме — декоратору "Моей прекрасной няни"

<p>Фото: instagram.com/iri.and</p>

После окончания сериала Ира завершила карьеру актрисы и улетела учиться в Лондон

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