Как Ксюша Шаталина из "Моей прекрасной няни" превратилась из пышки в сексиблонд

Помните очаровательного пухляша из "Моей прекрасной няни"? Ну, Ксюшу Шаталину? Вспомнили? Спорим, что вы её не узнаете сейчас?.. Шутка ли — с того момента, как начали снимать сериал, прошло 14 лет! Девочку играла тогда ещё 10-летняя Ирина Андреева. Мы нашли её свежие фото, и вы тоже должны их увидеть!

Ирину просто не узнать! Из пухленькой очаровашки она превратилась в сексапильную блондинку

Ей 24 года, она живёт и учится в Швейцарии. Впрочем, ещё снимаясь в сериале, девочка училась в Европе, приезжая в Москву ради съёмок.

У Ирины есть аккаунты в соцсетях, где ещё недавно она публиковала фото со своим бойфрендом. Но сейчас все его следы исчезли. Хм, что бы это значило?..

Ира много путешествует и воообще ведёт активный образ жизни

В сериале актриса сыграла младшую дочь главного персонажа — бизнесмена Максима Шаталина

Ира мечтала стать журналистом, но попала на съёмки благодаря своей маме — декоратору "Моей прекрасной няни"

После окончания сериала Ира завершила карьеру актрисы и улетела учиться в Лондон