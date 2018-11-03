Эффект Андервуда. Как секс-скандал погубил Кевина Спейси и "Карточный домик"

2 ноября 2018 года на американской стриминговой платформе Netflix состоялась премьера шестого — заключительного — сезона сериала "Карточный домик". В России популярное шоу выходит 3 ноября в сервисе "Амедиатека". Главная особенность нового сезона — отсутствие Кевина Спейси, который сыграл Фрэнка Андервуда — главного героя предыдущих пяти сезонов. Его место (кресло главы правительства Соединённых Штатов Америки) заняла супруга Андервуда — Клэр. Рассказываем, почему не только Фрэнк, но и сам Кевин лишились всего, а также как персонаж Робин Райт строит свою империю.

Шумиха спустя долгое время

С момента "несчастного" случая прошло чуть ли не 30 лет, и только годом ранее актёр Энтони Рэпп публично признался, что в 1986 году к нему приставал его коллега Кевин Спейси, который, помимо всего прочего, уже обзавёлся регалиями: у исполнителя роли Фрэнка Андервуда на счету рыцарский орден Британской империи, два "Оскара", "Золотой глобус", BAFTA, а также ряд театральных наград. Рэппу на тот момент было 14 лет, Спейси — 26.

После этого свои истории, связанные с Кевином, начали рассказывать и другие знаменитости: одного режиссёра (Тони Монтану) он домогался в баре и хватал за промежность, другого (Роберта Кавазоса) — он домогался во время работы в театре, и это только малая часть тех обвинений, которые были выдвинуты 59-летней звезде Голливуда, который никогда не был женат (что, само собой, многое объясняет).

Лишиться всего — проще простого

Несмотря на то что Кевин Спейси заявил, что не помнит о случае, о котором рассказал Энтони Рэпп, он всё равно попросил у того прощения, если это на самом деле происходило. Вместе с этим актёр сделал несвоевременный каминг-аут. Согласитесь, признание в том, что ты гей, после того, как тебя обвиняют в домогательствах к несовершеннолетнему, вряд ли заставит людей закрыть глаза и просто понять тебя. Люди настолько не прониклись этим признанием, что начали подозревать Спейси в том, что своим каминг-аутом он пытается отвлечь внимание общественности от обвинений в домогательствах несовершеннолетнего. За всем этим последовали чуть ли не моментальные последствия.

Кевин Спейси "мёртв"

Тот факт, что Кевина Спейси больше не допустят к "Карточному домику", был понятен с самого начала скандала. Это слишком большие репутационные потери для Netflix, так как Спейси в домогательствах начали обвинять и члены съёмочной группы "Карточного домика", которые рассказали, что актёр вёл себя как "хищник", а также прикасался к молодым людям без их согласия и позволял себе грубые комментарии в их адрес. Вместе с этим компания отменила выпуск фильма "Гор", в котором снялся двукратный обладатель премии "Оскар". По всей видимости, Спейси больше никогда не дозвонится в офис Netflix.

Но ситуация дошла до такого абсурда, что актёр потерял роль в фильме, который уже был снят. Такое решение было принято режиссёром Ридли Скоттом и киностудией Sony Pictures, которым пришлось нанимать Кристофера Пламмера, чтобы тот переснялся во всех сценах фильма "Все деньги мира" (рассказывает о похищении внука американского миллиардера Жана Пола Гетти в 1973 году), в которых фигурировал Спейси.

Но скандал напугал далеко не всех. В августе 2018 году в прокат вышел "Клуб миллиардеров" — криминальный триллер про выпускников Гарварда, решивших разбогатеть с помощью финансовой пирамиды. Ленте, основанной на реальных событиях, снялся Спейси. Съёмки фильма закончились за два года до секс-скандала, роль Спейси решили не вырезать, а саму картину пустить ограниченным прокатом (в том числе в России). Однако результаты оказались просто более чем провальными. В американском прокате за первый день фильм собрал лишь 126 долларов (ленту посмотрело не больше 20 человек), а за первую неделю касса картины составила порядка тысячи долларов. В России ситуация была не лучше: за всё время фильм посмотрели 170 тысяч человек. Таким образом, несмотря на все надежды авторов фильма, что скандал с Кевином Спейси не скажется негативно на результате, этого в конечном счёте не произошло. И было сложно представить, чтобы на фильм с участием настолько сильного актёра никто не пришёл.

Фрэнк Андервуд мёртв

Политический триллер "Карточный домик" сильно пострадал из-за огласки историй, происходящих с Кевином Спейси. В первую очередь это отразилось на главном персонаже популярного американского шоу — Фрэнке Андервуде. Изначально амбициозный конгрессмен от Демократической партии помогает одному из политиков (Гаррету Уокеру) стать президентом США. В обмен на это он хочет лишь кресло Государственного секретаря. После того как он узнаёт, что эту должность ему не дадут, Андервуд приходит в бешенство.

Фрэнк не готов терпеть предательство, поэтому они с супругой делают всё, чтобы отомстить и отобрать власть. И всё на самом деле идёт по плану, однако в игру вступает реальная жизнь, в которой Кевин Спейси становится изгоем общества. И Фрэнк Андервуд, который хотел получить всё, просто пропадает. Netflix не может держать на экране большую часть времени человека, который оказался в эпицентре такого крупномасштабного сексуального скандала. И остаётся смириться только с одним: Фрэнка больше не будет, мистер Андервуд мёртв!

На замену им пришли женщины

Само собой, свято место пусто не бывает. На замену герою с экрана пришла его вдова — Клэр Андервуд. Кресло в Белом доме достаётся ей. И это происходит впервые — за все 46 президентских сроков руководить огромной страной не доводилось женщине. В реальной жизни такое тоже могло произойти: главным событием 2016 года были президентские выборы США, победу в которых вполне могла одержать Хиллари Клинтон, однако людей с консервативными взглядами оказалось всё же больше и кресло в Белом доме занял Дональд Трамп.

Пострадал не только Андервуд. Дело в том, что за несколько дней до премьеры заключительного сезона "Карточного домика" компания Netflix сообщила о том, что она отменяет съёмки спин-оффа, который должен был развивать сюжетную линию персонажа по имени Даг Стампер. Именно этот человек помогал Андервуду в его грязной игре и гонке за властью. О точных причинах все стороны умалчивают, но не связывать это со скандалом, в котором оказался Спейси, невозможно. Тем более что теперь, когда волна восхваления девушек и активная поддержка феминизма в США находится на своём пике, абсолютно ни для кого не будет удивлением, если Netflix задумает сделать спин-офф, связанный с той же вдовой Андервуд.

Но если отойти от выдуманной вселенной, то перекос в укреплении профеминистичных взглядов произошёл и в реальном мире. Не проходит и месяца, чтобы девушки не делились новыми историями о том, что их кто-то когда-то домогался или им приходилось спать с мужчинами ради того, чтобы их не банально не увольняли. Вся эта грязь держалась под семью замками, так как девушки просто боялись выносить подобные ситуации на обсуждение — они могли быть непоняты. Но теперь, когда за каждой рассказанной историей следуют разбирательства и последствия, волна "каминг-аутов" набрала обороты. И, похоже, остановить это невозможно.