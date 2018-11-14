И всё ради пива... Вор, похожий на Росса из сериала "Друзья", наконец-то пойман

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И всё ради пива... Вор, похожий на Росса из сериала "Друзья", наконец-то пойман

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Полицейские сообщили, что 36-летний мужчина задержан, а также поблагодарили всех за поддержку.

За расследованием этой мелкой кражи следил весь мир, и всё благодаря внешнему сходству преступника с актёром из сериала "Друзья" Дэвидом Швиммером. История о Россе, который украл из магазина пачку пива, практически сразу разлетелась по Сети благодаря видео с камер наблюдения. И вот теперь подозреваемый пойман, сообщает The Sun.

<p>Фото © Соцсети</p>

Полиция Ланкашира сообщила в "Твиттере", что 36-летний преступник был арестован в пригороде прошлой ночью, и поблагодарила всех за поддержку, в особенности Дэвида Швиммера. Дело в том, что когда актёр узнал о своём преступном двойнике, то поспешил предоставить своё алиби...

Офицеры, клянусь, это был не я. Как вы видите, я был в Нью-Йорке. Трудолюбивые полицейские Блэкпула, удачи с расследованием! #этобылнея

Дэвид Швиммер

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