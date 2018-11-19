Фанатка сериала "Дневники вампира" порезала парня, решив, что он оборотень

Девушка познакомилась с парнем в социальных сетях, после чего они договорились выпить у него дома.

Жительница Новосибирска настолько увлеклась сериалом "Дневники Вампира", что уже не отличала вымысел от реальности. 22-летняя Екатерина Тирская поверила, что она тоже должна питаться кровью и избегать солнечного света. И первым, кто пострадал от её фантазий, оказался случайный парень из Интернета, сообщает "Комсомольская правда".

Пара познакомилась через социальные сети и практически сразу договорилась о встрече. Парень пригласил блондинку к себе домой, где они выпили и провели вместе ночь. Всё было прекрасно до того момента, пока утром Катерина не объявила, что она на самом деле вампир. После этих слов ухажер решил выпроводить девушку, но она просто так не сдавалась.

Когда молодой человек пошёл в ванную, Катя напала на него, вооружившись ножом. У хозяина квартиры не оказалось под рукой ни святой воды, ни серебряной пули, и поэтому он побежал за помощью соседям.

Когда полиция прибыла, то юная вампирша уже не держалась на ногах, и её без труда арестовали. По её словам, девушка поверила, что она — героиня сериала "Дневники вампира" и ей надо убить оборотня. В итоге битва добра и зла закончилась обвинительным приговором — Катю посадили на два года и шесть месяцев, и она должна заплатить штраф в размере 330 тыс. рублей.

Молодой человек до сих пор не оправился: нигде не работает, ходит по врачам и, как страшный сон, вспоминает блондинку из Интернета.