Сериал "Проект "Голубая книга" продлили на второй сезон

Исполнительные продюсеры шоу Роберт Земекис и A+E Studios получили заказ на 10 новых эпизодов.

Телевизионный канал History принял решение продлить на второй сезон сериал "Проект "Голубая книга". Об этом сообщает Deadline.

Сериал рассказывает об одноимённом секретном проекте американского правительства. Этот проект был направлен на изучение НЛО. Исполнительные продюсеры шоу Роберт Земекис и A+E Studios получили заказ на 10 новых эпизодов.

Подробности сюжета пока не разглашаются. Это же касается и возможной даты выхода будущего сезона. Но уже точно известно, что к своей роли вернётся главная звезда шоу Эйдан Гиллен.