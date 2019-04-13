Вспомнить всё. Главные эпизоды "Игры престолов" до выхода нового сезона

14 апреля 2019 года начинается восьмой (заключительный) сезон "Игры престолов". Наверняка уже есть те, кто потратил несколько недель на пересмотр всех предыдущих эпизодов, но есть и совсем не подготовленные. Вспоминаем ключевые эпизоды уже культового сериала перед просмотром 8-го сезона "Игры престолов".

"Зима близко" (1-й сезон, 1-й эпизод)

Самый первый эпизод "Игры престолов" просто необходим к повторному просмотру. Из тизеров 8-го сезона очевидно, что финал будет отсылать нас к самому началу сериала. "Зима близко" делает предпосылки ко всем важным сюжетным точкам: от "похищения" Лианны Старк до смерти Джона Аррена и Неда Старка. Кроме того, пересмотр этой серии — отличный способ увидеть, насколько далеко зашёл сериал и как сильно он изменился по сравнению с самым началом.

"Пламя и кровь" (1-й сезон, 10-й эпизод)

И если в первом эпизоде всё внимание приковано к Старкам, то следующий эпизод фокусируется на династии Таргариенов. Именно в 10-м эпизоде впервые появляется мать драконов Дейенерис. Это произошло сразу после смерти Неда Старка, и, хотя это был по-настоящему шокирующий эпизод, важнее пересмотреть "Пламя и кровь", чем обезглавливание одного из ключевых персонажей. Именно с финала 1-го сезона начинается война пяти королевств. Здесь же начинаются сольные путешествия Сансы и Арьи. Пожалуй, именно с этой серии и закрутилась эпичная сага.

"Рейны из Кастамере" (3-й сезон, 9-й эпизод)

Сложно себе представить "Игру престолов" без "красной свадьбы". Именно в этом эпизоде происходит переломный момент, который вызвал массовую истерию и шок у фанатов сериала. Основные события эпизода происходят на свадьбе Рослин Фрей и Эдмура Талли. Эта серия запомнилась всем именно благодаря резне в финале. Эпизод считают изысканно ужасным событием, которое смогло переплюнуть шокирующую и непредсказуемую смерть Неда Старка в 1-м сезоне.

"Дети" (4-й сезон, 10-й эпизод)

Забегая вперёд, к концу другого сезона, "Дети" — ключевой эпизод для нескольких персонажей. Финал 4-го сезона рассказывает о Дейенерис, которая пытается править Миэрин. Такое развитие событий резонирует с тем, как ранее она сосредоточилась на завоевании городов, а не на том, что делать после того, как они будут завоёваны. В эпизоде "Дети" нам показали, как мать драконов может бороться за управление Вестеросом и сражаться за контроль над своими драконами по мере их взросления.

"Дверь" (6-й сезон, 5-й эпизод)

Это один из самых душераздирающих эпизодов. Причина — смерть того самого Ходора, пожалуй, одного из немногих хороших персонажей. Это был и правда безобидный парниша, к которому многие уже успели проникнуться симпатией. Сначала нам, зрителям, раскрывают тайну его имени, рассказывают подробности жизни Ходора, а после будто проводят ножом по сердцу своими действиями. Смерть Ходора — одна из самых эмоциональных в шоу. Из других важных событий — экшен-сцены с Белыми Ходоками, а также прощание Дейенерис с Джорахом.

"Битва бастардов" (6-й сезон, 9-й эпизод)

Эпизод, в котором показали беспрецедентную в истории телевидения масштабность битвы на Севере. Сражение можно сравнить с баталиями кинотрилогии "Властелин колец". Вся эпичность проявляется в сражении Джона Сноу и Рамзи Болтона, которое заканчивается поражением последнего, однако смерть его ждёт не от рук Сноу или других героев, а в камере на псарне от собак, которых он морил голодом в течение нескольких недель. Такой вот пример кармического эффекта.

"Ветра зимы" (6-й сезон, 10-й эпизод)

После "битвы бастардов" нам рассказывают, что происходит на Севере. Зрители наконец узнают истинное происхождение Джона Сноу (да, он не бастард, как мы всё это время думали, а Таргариен, что делает его наследником Железного Трона). Вместе с этим пришло время взглянуть на то, что происходит на Юге. Также нам показывают, на что способна Серсея, — и это один из самых напряжённых эпизодов, в котором нет смерти во время битвы. Речь идёт о взрыве суда (Великая септа Бейлора), в котором погибает всё религиозное движение Воробьёв и последняя наследница фамилии Тирелл — Маргери. Это событие — яркое возвращение Серсеи, которая на протяжении последних двух сезонов была на вторых ролях.

"Дракон и Волк" (7-й сезон, 7-й эпизод)

И, конечно же, последняя доступная серия на данный момент. Этот эпизод нужно пересмотреть для понимания, что вас ждёт в ближайшее время. Нам показывают состояние альянсов, какие между персонажами отношения. Да, здесь практически нет экшена, а дальнейшая судьба решалась в основном через переговоры. Теперь мы знаем, что Серсея не хочет помогать в битве против Белых Ходоков, знаем всю подноготную Джона Сноу, один из драконов ушёл под управление Короля Ночи — мастерское завершение сезона. В конце концов, и Стены больше нет, все стороны конфликта подготовили ножи, а это значит, что битва за Вестерос должна начаться — именно это и будет происходить в долгожданном финале "Игры престолов".