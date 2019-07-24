55-летняя Кортни Кокс обернула время вспять, показав подтянутое тело у бассейна

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Фото © Instagram/courteneycoxofficial

Популярная актриса и звезда сериала "Друзья" ведёт довольно скромный образ жизни, наверное помня о своём солидном возрасте. Но в этот раз женщина решила дерзко сбросить с себя халат, и оказалось, что под ним есть на что полюбоваться.

Недавно Кортни Кокс выложила видео, на котором происходит нечто странное: актриса выныривает из бассейна, надевает халат, очки и отпивает коктейль. Ролик совершенно явно прокручен задом наперёд, а причина раскрывается в подписи, в которой Кортни обращается к своей подруге — известной певице Мисси Эллиот.

О, теперь я поняла, что имела в виду Мисси Эллиот, когда предлагала скинуть мои вещи, кувыркнуться и обратить всё вспять... У меня это заняло, правда, всего десять лет

Кортни Кокс

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/courteneycoxofficial/" target="_blank">courteneycoxofficial</a></p>

Подписью актриса прозрачно намекнула на хит Мисси — Work It. Почему именно на него — неизвестно. Скорее всего, это местная шутка между двумя подружками. Но как бы то ни было, фанаты с большим энтузиазмом восприняли такие подколки.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/courteneycoxofficial/" target="_blank">courteneycoxofficial</a></p>

Я даже не знаю, что здесь круче — видео или твоя фигура!

Пользователь "Инстаграма"

Просто не понимаю, как можно быть такой потрясающей!

Пользователь "Инстаграма"

Ладно, вот именно поэтому ты и стала легендой!

Пользователь "Инстаграма"

Кортни Кокс посмеялась над Джаредом Лето, выложив фото, где она полная его копия

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