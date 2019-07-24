55-летняя Кортни Кокс обернула время вспять, показав подтянутое тело у бассейна

Недавно Кортни Кокс выложила видео, на котором происходит нечто странное: актриса выныривает из бассейна, надевает халат, очки и отпивает коктейль. Ролик совершенно явно прокручен задом наперёд, а причина раскрывается в подписи, в которой Кортни обращается к своей подруге — известной певице Мисси Эллиот.
О, теперь я поняла, что имела в виду Мисси Эллиот, когда предлагала скинуть мои вещи, кувыркнуться и обратить всё вспять... У меня это заняло, правда, всего десять лет
Кортни Кокс
Подписью актриса прозрачно намекнула на хит Мисси — Work It. Почему именно на него — неизвестно. Скорее всего, это местная шутка между двумя подружками. Но как бы то ни было, фанаты с большим энтузиазмом восприняли такие подколки.
Я даже не знаю, что здесь круче — видео или твоя фигура!
Пользователь "Инстаграма"
Просто не понимаю, как можно быть такой потрясающей!
Пользователь "Инстаграма"
Ладно, вот именно поэтому ты и стала легендой!
Пользователь "Инстаграма"
Кортни Кокс посмеялась над Джаредом Лето, выложив фото, где она полная его копия