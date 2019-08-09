Как изменились главные герои "Беверли-Хиллз, 90210": 14 фото с разницей в 30 лет

7 августа на телеканале Fox вышла первая серия нового "Беверли-Хиллз". В продолжении популярного молодёжного сериала 90-х снялись все актёры оригинального состава, за исключением Люка Перри, скончавшегося в марте 2019 года. Лайф предлагает взглянуть, как изменились полюбившиеся миллионам звёзды спустя почти 30 лет.
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