Как изменились главные герои "Беверли-Хиллз, 90210": 14 фото с разницей в 30 лет

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Фото © Instagram / beverlyhills90210.tv, torispelling

7 августа на телеканале Fox вышла первая серия нового "Беверли-Хиллз". В продолжении популярного молодёжного сериала 90-х снялись все актёры оригинального состава, за исключением Люка Перри, скончавшегося в марте 2019 года. Лайф предлагает взглянуть, как изменились полюбившиеся миллионам звёзды спустя почти 30 лет.

Джейсон Пристли (Брендон Уолш)

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/beverlyhills90210.tv/" target="_blank"><strong>beverlyhills90210.tv</strong></a>, <a href="https://www.instagram.com/jason_priestley/" target="_blank"><strong>jason_priestley</strong></a></p>

Дженни Гарт (Келли Тейлор)

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/beverlyhills90210.tv/" target="_blank"><strong>beverlyhills90210.tv</strong></a><a href="https://www.instagram.com/90210reunion/" target="_blank"><strong>, </strong></a><a href="https://www.instagram.com/jenniegarth/" target="_blank"><strong>jenniegarth</strong></a></p>

Габриэль Картерис (Андреа Цукерман)

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/beverlyhills90210.tv/" target="_blank"><strong>beverlyhills90210.tv</strong></a><a href="https://www.instagram.com/90210reunion/" target="_blank"><strong>, </strong></a><a href="https://www.instagram.com/gabriellecarteris/" target="_blank"><strong>gabriellecarteris</strong></a></p>

Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер)

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/beverlyhills90210.tv/" target="_blank"><strong>beverlyhills90210.tv,</strong></a><strong> </strong><a href="https://www.instagram.com/arent_you_that_guy/" target="_blank"><strong>arent_you_that_guy</strong></a></p>

Шеннен Доэрти (Бренда Уолш)

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/_beverly_hills_90210/" target="_blank"><strong>beverly_hills_90210,</strong></a><strong> </strong><a href="https://www.instagram.com/theshando/" target="_blank"><strong>theshando</strong></a></p>

Иен Зиринг (Стив Сандерс)

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/beverlyhills90210.tv/" target="_blank"><strong>beverlyhills90210.tv, </strong></a><a href="https://www.instagram.com/ianziering/" target="_blank"><strong>ianziering</strong></a></p>

Тори Спеллинг (Донна Мартин)

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/beverlyhills90210.tv/" target="_blank"><strong>beverlyhills90210.tv, </strong></a><a href="https://www.instagram.com/torispelling/" target="_blank"><strong>torispelling</strong></a></p>

А так выглядит заставка перезапуска сериала

Как изменились актрисы из самых популярных сериалов 2000-х

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