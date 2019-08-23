Здравствуй, юность в сапогах. Как изменились герои сериала "Солдаты" за 15 лет

23 августа 2004 года вышел первый эпизод сериала "Солдаты", повествующего о нелёгкой доле военнослужащих Российской армии. Что стало с актёрами, исполнившими в нём главные роли? Узнаете из нашей подборки.

Кузьма Соколов / Иван Моховиков

Роль в "Солдатах" стала для Ивана Моховикова судьбоносной. После сериала предложения посыпались на него как из рога изобилия. Сейчас на его счету — уже более 50 фильмов.

Михаил Медведев / Александр Лымарев

Александр Лымарев продолжает сниматься в кино. Кроме того, он увлекается музыкой: иногда его можно увидеть в качестве диджея в московских клубах.

Иван Вакутагин / Амаду Мамадаков

"9-я рота", "72 метра", "Монгол", "28 панфиловцев" — вот лишь некоторые кинохиты, в которых довелось сыграть Амаду Мамадакову. А начало положил Вакутагин.

Пётр Кабанов / Александр Пальчиков

Кабанов — единственная запомнившаяся зрителям роль Александра Пальчикова. В следующий раз о нём заговорили лишь в 2009-м в связи с трагедией в семье, когда его новорождённый ребёнок погиб из-за прорванной трубы отопления.

Ирина Пылеева / Ольга Фадеева

Ольга Фадеева приобрела популярность именно благодаря своей роли в "Солдатах". Ирина Пылеева стала одной из более чем 30 героинь, которых она сыграла на данный момент.

Старший сержант Евсеев / Виталий Абдулов

Абдулов — настоящий телестахановец. Если сериал популярен, значит в нём, скорее всего, сыграл он.

Сержант Фомин / Юрий Сафаров

После роли сержанта Фомина Юрий Сафаров не добавил в своё резюме ни одной столь же значимой строчки.

Сержант Папазогло / Максим Мальцев

Как и для многих его коллег, роль в "Солдатах" послужила отправной точкой в карьере Максима Мальцева, чья фильмография насчитывает уже более 40 позиций.

Сержант Прохоров / Максим Коновалов

Максим Коновалов — один из самых востребованных актёров на российском телеэкране. Да и в театре о нём не забывают.

Сержант Рылеев / Павел Кассинский

Сын великого Романа Карцева не посрамил отца. После работы в "Солдатах" он не стал почивать на лаврах, и теперь мы с удовольствием вспоминаем его персонажей в таких сериалах, как "Интерны", "СашаТаня", "Тайный город". А ещё Павел Кассинский играет в театре.

Старший прапорщик Шматко / Алексей Маклаков

После "дембеля" Алексей Маклаков служил в театре и даже записал собственный музыкальный альбом. А ещё у него пятеро детей, ё-моё!

Николай Зубов / Алексей Ошурков

В копилке Алексея Ошуркова — более 70 киноролей. Участие в "Солдатах" стало одним из тех обстоятельств, которые помогли ему достичь столь впечатляющих результатов.

Виктор Колобков / Роман Мадянов

Роман Мадянов не жаловался на отсутствие предложений и до "Солдат", но после роли Колобкова он стал сниматься в 4−5 картинах за год.

Александр Староконь / Вячеслав Гришечкин

Вячеслав Гришечкин исполнил более 80 ролей в кино и сериалах. Не в последнюю очередь такая востребованность обусловлена успехом "Солдат".

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