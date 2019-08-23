Здравствуй, юность в сапогах. Как изменились герои сериала "Солдаты" за 15 лет

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Фото © lean-m.ru

23 августа 2004 года вышел первый эпизод сериала "Солдаты", повествующего о нелёгкой доле военнослужащих Российской армии. Что стало с актёрами, исполнившими в нём главные роли? Узнаете из нашей подборки.

Кузьма Соколов / Иван Моховиков

<p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ChamQOrPh4A" target="_blank">YouTube / &#34;Солдаты. РЕН ТВ&#34;</a> / Фото © <a href="https://www.facebook.com/ivan.mohovikov" target="_blank">Facebook/ivan.mohovikov</a></p>

Роль в "Солдатах" стала для Ивана Моховикова судьбоносной. После сериала предложения посыпались на него как из рога изобилия. Сейчас на его счету — уже более 50 фильмов.

Михаил Медведев / Александр Лымарев

<p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ChamQOrPh4A" target="_blank">YouTube / &#34;Солдаты. РЕН ТВ&#34; </a>/ Фото © <a href="https://www.instagram.com/yanina_polyakova25/?hl=ru" target="_blank">Instagram / yanina_polyakova25</a></p>

Александр Лымарев продолжает сниматься в кино. Кроме того, он увлекается музыкой: иногда его можно увидеть в качестве диджея в московских клубах.

Иван Вакутагин / Амаду Мамадаков

<p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ChamQOrPh4A" target="_blank">YouTube / &#34;Солдаты. РЕН ТВ&#34; </a>/ Фото © <a href="https://instagram.com/mamadakov__amadu" target="_blank"><ins>Instagram / mamadakov__amadu</ins></a></p>

"9-я рота", "72 метра", "Монгол", "28 панфиловцев" — вот лишь некоторые кинохиты, в которых довелось сыграть Амаду Мамадакову. А начало положил Вакутагин.

Пётр Кабанов / Александр Пальчиков

<p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ChamQOrPh4A" target="_blank">YouTube / &#34;Солдаты. РЕН ТВ&#34;</a> / Фото © <a href="https://instagram.com/a.a.palchikov" target="_blank">Instagram/a.a.palchikov</a></p>

Кабанов — единственная запомнившаяся зрителям роль Александра Пальчикова. В следующий раз о нём заговорили лишь в 2009-м в связи с трагедией в семье, когда его новорождённый ребёнок погиб из-за прорванной трубы отопления.

Ирина Пылеева / Ольга Фадеева

<p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ChamQOrPh4A" target="_blank">YouTube / &#34;Солдаты. РЕН ТВ&#34; </a>/ Фото © <a href="https://www.instagram.com/fadeevaofaeeva/?hl=ru" target="_blank">Instagram/fadeevaofaeeva</a></p>

Ольга Фадеева приобрела популярность именно благодаря своей роли в "Солдатах". Ирина Пылеева стала одной из более чем 30 героинь, которых она сыграла на данный момент.

Старший сержант Евсеев / Виталий Абдулов

<p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ChamQOrPh4A" target="_blank">YouTube / &#34;Солдаты. РЕН ТВ&#34;</a> / Фото © <a href="https://instagram.com/osiris_99" target="_blank">I</a><a href="https://instagram.com/osiris_99" target="_blank"><ins>nstagram / osiris_99</ins></a></p>

Абдулов — настоящий телестахановец. Если сериал популярен, значит в нём, скорее всего, сыграл он.

Сержант Фомин / Юрий Сафаров

<p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ChamQOrPh4A" target="_blank">YouTube / &#34;Солдаты. РЕН ТВ&#34;</a> / Фото © <a href="https://vk.com/id22735412" target="_blank">VK/id22735412</a></p>

После роли сержанта Фомина Юрий Сафаров не добавил в своё резюме ни одной столь же значимой строчки.

Сержант Папазогло / Максим Мальцев

<p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ChamQOrPh4A" target="_blank">YouTube / &#34;Солдаты. РЕН ТВ&#34;</a> / Фото © <a href="https://maxmaltsev.clan.su/" target="_blank">maxmaltsev.clan.su</a></p>

Как и для многих его коллег, роль в "Солдатах" послужила отправной точкой в карьере Максима Мальцева, чья фильмография насчитывает уже более 40 позиций.

Сержант Прохоров / Максим Коновалов

<p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ChamQOrPh4A" target="_blank">YouTube / &#34;Солдаты. РЕН ТВ&#34;</a> / Фото © <a href="https://www.instagram.com/konovalovkilla/?igshid=bx3nmheauy9b" target="_blank">Instagram/konovalovkilla</a></p>

Максим Коновалов — один из самых востребованных актёров на российском телеэкране. Да и в театре о нём не забывают.

Сержант Рылеев / Павел Кассинский

<p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ChamQOrPh4A" target="_blank">YouTube / &#34;Солдаты. РЕН ТВ&#34;</a> / Фото © <a href="https://www.instagram.com/morozov18_official/" target="_blank">Instagram / morozov18_official</a></p>

Сын великого Романа Карцева не посрамил отца. После работы в "Солдатах" он не стал почивать на лаврах, и теперь мы с удовольствием вспоминаем его персонажей в таких сериалах, как "Интерны", "СашаТаня", "Тайный город". А ещё Павел Кассинский играет в театре.

Старший прапорщик Шматко / Алексей Маклаков

<p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ChamQOrPh4A" target="_blank">YouTube / &#34;Солдаты. РЕН ТВ&#34;</a> / Фото ©</p><p><a href="https://www.instagram.com/alexeymaklakov_official/?hl=ru" target="_blank">Instagram / alexeymaklakov_official</a></p>

После "дембеля" Алексей Маклаков служил в театре и даже записал собственный музыкальный альбом. А ещё у него пятеро детей, ё-моё!

Николай Зубов / Алексей Ошурков

<p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ChamQOrPh4A" target="_blank">YouTube / &#34;Солдаты. РЕН ТВ&#34;</a> / Фото © <a href="https://www.instagram.com/anna_konovalova_2711/" target="_blank">Instagram / anna_konovalova_2711</a></p>

В копилке Алексея Ошуркова — более 70 киноролей. Участие в "Солдатах" стало одним из тех обстоятельств, которые помогли ему достичь столь впечатляющих результатов.

Виктор Колобков / Роман Мадянов

<p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ChamQOrPh4A" target="_blank">YouTube / &#34;Солдаты. РЕН ТВ&#34;</a> / Фото © <a href="https://twitter.com/rumaddy" target="_blank">Twitter/rumaddy</a></p>

Роман Мадянов не жаловался на отсутствие предложений и до "Солдат", но после роли Колобкова он стал сниматься в 4−5 картинах за год.

Александр Староконь / Вячеслав Гришечкин

<p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ChamQOrPh4A" target="_blank">YouTube / &#34;Солдаты. РЕН ТВ&#34;</a> / Фото © <a href="https://www.instagram.com/grishechkin_slava/" target="_blank">Instagram / grishechkin_slava</a></p>

Вячеслав Гришечкин исполнил более 80 ролей в кино и сериалах. Не в последнюю очередь такая востребованность обусловлена успехом "Солдат".

Реалити о распутной студентке, которое 20 лет назад смотрели все. Где она сейчас

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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