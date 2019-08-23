Здравствуй, юность в сапогах. Как изменились герои сериала "Солдаты" за 15 лет

Кузьма Соколов / Иван Моховиков
Роль в "Солдатах" стала для Ивана Моховикова судьбоносной. После сериала предложения посыпались на него как из рога изобилия. Сейчас на его счету — уже более 50 фильмов.
Михаил Медведев / Александр Лымарев
Александр Лымарев продолжает сниматься в кино. Кроме того, он увлекается музыкой: иногда его можно увидеть в качестве диджея в московских клубах.
Иван Вакутагин / Амаду Мамадаков
"9-я рота", "72 метра", "Монгол", "28 панфиловцев" — вот лишь некоторые кинохиты, в которых довелось сыграть Амаду Мамадакову. А начало положил Вакутагин.
Пётр Кабанов / Александр Пальчиков
Кабанов — единственная запомнившаяся зрителям роль Александра Пальчикова. В следующий раз о нём заговорили лишь в 2009-м в связи с трагедией в семье, когда его новорождённый ребёнок погиб из-за прорванной трубы отопления.
Ирина Пылеева / Ольга Фадеева
Ольга Фадеева приобрела популярность именно благодаря своей роли в "Солдатах". Ирина Пылеева стала одной из более чем 30 героинь, которых она сыграла на данный момент.
Старший сержант Евсеев / Виталий Абдулов
Абдулов — настоящий телестахановец. Если сериал популярен, значит в нём, скорее всего, сыграл он.
Сержант Фомин / Юрий Сафаров
После роли сержанта Фомина Юрий Сафаров не добавил в своё резюме ни одной столь же значимой строчки.
Сержант Папазогло / Максим Мальцев
Как и для многих его коллег, роль в "Солдатах" послужила отправной точкой в карьере Максима Мальцева, чья фильмография насчитывает уже более 40 позиций.
Сержант Прохоров / Максим Коновалов
Максим Коновалов — один из самых востребованных актёров на российском телеэкране. Да и в театре о нём не забывают.
Сержант Рылеев / Павел Кассинский
Сын великого Романа Карцева не посрамил отца. После работы в "Солдатах" он не стал почивать на лаврах, и теперь мы с удовольствием вспоминаем его персонажей в таких сериалах, как "Интерны", "СашаТаня", "Тайный город". А ещё Павел Кассинский играет в театре.
Старший прапорщик Шматко / Алексей Маклаков
После "дембеля" Алексей Маклаков служил в театре и даже записал собственный музыкальный альбом. А ещё у него пятеро детей, ё-моё!
Николай Зубов / Алексей Ошурков
В копилке Алексея Ошуркова — более 70 киноролей. Участие в "Солдатах" стало одним из тех обстоятельств, которые помогли ему достичь столь впечатляющих результатов.
Виктор Колобков / Роман Мадянов
Роман Мадянов не жаловался на отсутствие предложений и до "Солдат", но после роли Колобкова он стал сниматься в 4−5 картинах за год.
Александр Староконь / Вячеслав Гришечкин
Вячеслав Гришечкин исполнил более 80 ролей в кино и сериалах. Не в последнюю очередь такая востребованность обусловлена успехом "Солдат".
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