И ты ещё совсем зелёный... Как изменились герои сериала "Кадетство" за 13 лет

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Фото © "Кинопоиск"

4 сентября 2006 года вышел первый эпизод сериала "Кадетство" о суворовцах и их приключениях в училище и за его пределами. Некоторых актёров, исполнивших в нём главные роли, уже не узнать, а других, наоборот, время почти не тронуло.

Максим Макаров / Александр Головин

<p>Кадр из видео © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=bqF1TZFnk5s&list=PL82y0Hvo7bZwJHsj2MSTI5836dI3eninx&index=60&t=0s" target="_blank">СТС</a> / Фото © Instagram/<a href="https://instagram.com/s.a.n.e.k13?igshid=yxcczfkjg7hu" target="_blank">s.a.n.e.k13</a></p>

Александр Головин активно снимается в кино, играет в театре, увлекается музыкой и автоспортом. На его счету роли в фильмах "Сволочи", "Ёлки", сериалах "Кремлёвские курсанты" и "Папины дочки".

Степан Перепечко / Павел Бессонов

<p>Кадр из видео © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=bqF1TZFnk5s&list=PL82y0Hvo7bZwJHsj2MSTI5836dI3eninx&index=60&t=0s" target="_blank">СТС</a> / Фото © Instagram/<a href="https://instagram.com/b.e.s.s.o.n.o.v?igshid=p7nncytzwnj1" target="_blank">b.e.s.s.o.n.o.v</a></p>

После "Кадетства" Павел снялся ещё в нескольких телепроектах и фильмах, но три года назад его карьера встала на паузу. Как долго продлится перерыв, неизвестно.

Илья Синицын / Борис Корчевников

<p>Кадр из видео © YouTube <a href="https://youtu.be/zdEwT9u4U3Y?list=PL82y0Hvo7bZwJHsj2MSTI5836dI3eninx" target="_blank">СТС</a> / Фото © Instagram/<a href="https://instagram.com/b.korchevnikov?igshid=707il4y2gsjk" target="_blank">b.korchevnikov</a></p>

Исполнив роль Ильи Синицына, Борис вышел в люди. Он является автором и ведущим нескольких телепередач, а также генеральным директором канала "Спас".

Алексей Сырников / Кирилл Емельянов

<p>Кадр из видео © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=bqF1TZFnk5s&list=PL82y0Hvo7bZwJHsj2MSTI5836dI3eninx&index=60&t=0s" target="_blank">СТС</a> / Фото © Instagram/<a href="https://instagram.com/otec_kirill?igshid=1v0blxnuck4j5" target="_blank">otec_kirill</a></p>

Кирилл тоже никуда не пропал. Он не изменил профессии и по сей день снимается и играет на сцене.

Илья Сухомлин / Аристарх Венес

<p>Кадр из видео © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=bqF1TZFnk5s&list=PL82y0Hvo7bZwJHsj2MSTI5836dI3eninx&index=60&t=0s" target="_blank">СТС</a> / Фото © Instagram/<a href="https://instagram.com/venes_aris?igshid=1mna98tvkywrq" target="_blank">venes_aris</a></p>

Аристарх также исполнил одну из главных ролей в сериале "Закон каменных джунглей".

Александр Трофимов / Артур Сопельник

<p>Кадр из видео © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=bqF1TZFnk5s&list=PL82y0Hvo7bZwJHsj2MSTI5836dI3eninx&index=60&t=0s" target="_blank">СТС</a> / Фото © Instagram/<a href="https://instagram.com/artur_kinlepos?igshid=z7bfmc34axxn" target="_blank">artur_kinlepos</a></p>

После роли в "Кадетстве" Артур снялся в "Ранетках", "Кремлёвских курсантах" и "Физруке".

Андрей Леваков / Иван Добронравов

<p>Кадр из видео © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=zdEwT9u4U3Y&list=PL82y0Hvo7bZwJHsj2MSTI5836dI3eninx&index=30" target="_blank">СТС</a> / Фото © Instagram/<a href="https://instagram.com/i.dobronravov_89?igshid=1wde9ejsbcjen" target="_blank">i.dobronravov_89</a></p>

Ивана нельзя назвать активным пользователем соцсетей, и может сложиться впечатление, что ему нечего туда выкладывать. На самом деле он с головой погружён в актёрскую профессию и просто не считает нужным отвлекаться на посторонние занятия.

Кирилл Соболев / Артём Терехов

<p>Кадр из видео © YouTube/<a href="https://youtu.be/D2G-1KwMvaE?list=PL82y0Hvo7bZwJHsj2MSTI5836dI3eninx" target="_blank">СТС</a> / Фото © VK / <a href="https://vk.com/id89692487" target="_blank">Granat Pirat Terehov</a></p>

Как и многим другим актёрам, сериал принёс Артёму немалую известность, но вскоре он пропал из виду и редко даёт о себе знать.

Полина Ольховская / Елена Захарова

<p>Кадр из видео © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=82IqWzhOo30&" target="_blank">СТС</a> / Фото © Instagram/<a href="https://instagram.com/lenazaharova57?igshid=5dnilyjq0sb2" target="_blank">lenazaharova57</a></p>

Трудолюбию Елены Захаровой можно только позавидовать — на её счету более 70 ролей в кино и сериалах. И это не считая театра.

Ксения Черкасова / Ольга Лукьяненко

<p>Кадр из видео © YouTube/<a href="https://youtu.be/zdEwT9u4U3Y?list=PL82y0Hvo7bZwJHsj2MSTI5836dI3eninx" target="_blank">СТС</a> / Фото © Instagram/<a href="https://instagram.com/ananasova_olya?igshid=chqrtshelwkd" target="_blank">ananasova_olya</a></p>

Ольга исправно пополняла своё резюме новыми достижениями, но три года назад ушла в творческий отпуск.

Маргарита Погодина / Линда Табагари

<p>Кадр из видео © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=SVMdSpJOZW4&list=PL82y0Hvo7bZwJHsj2MSTI5836dI3eninx&index=68" target="_blank">СТС</a> / Фото © Instagram/<a href="https://instagram.com/lindatabagari?igshid=16kb3bjrnvwa9" target="_blank">lindatabagari</a></p>

Сейчас Линда практически не снимается. Похоже, она решила посвятить себя чему-то другому.

Екатерина Казанова / Анна Михайловская

<p>Кадр из видео © YouTube/<a href="https://youtu.be/NfHjujAysFA?list=PL82y0Hvo7bZwJHsj2MSTI5836dI3eninx" target="_blank">СТС</a> / Фото © Instagram/<a href="https://instagram.com/anna_mihailovskaya?igshid=14x6uw4ti680h" target="_blank">anna_mihailovskaya</a></p>

Анна в представлении не нуждается. Без её участия не обходится ни один мало-мальски популярный сериал на российском телевидении.

Павел Василюк / Вадим Андреев

<p>Кадр из видео © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=bqF1TZFnk5s&list=PL82y0Hvo7bZwJHsj2MSTI5836dI3eninx&index=60&t=0s" target="_blank">СТС</a> / Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/vadim_andreev2040/?hl=ru" target="_blank">vadim_andreev2040</a></p>

У Вадима Андреева нет недостатка в ролях. А ещё он работает мастером дубляжа, и вы наверняка не раз слышали его голос в зарубежных фильмах.

Здравствуй, юность в сапогах. Как изменились герои сериала "Солдаты" за 15 лет

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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