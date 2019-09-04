И ты ещё совсем зелёный... Как изменились герои сериала "Кадетство" за 13 лет

4 сентября 2006 года вышел первый эпизод сериала "Кадетство" о суворовцах и их приключениях в училище и за его пределами. Некоторых актёров, исполнивших в нём главные роли, уже не узнать, а других, наоборот, время почти не тронуло.

Максим Макаров / Александр Головин

Александр Головин активно снимается в кино, играет в театре, увлекается музыкой и автоспортом. На его счету роли в фильмах "Сволочи", "Ёлки", сериалах "Кремлёвские курсанты" и "Папины дочки".

Степан Перепечко / Павел Бессонов

После "Кадетства" Павел снялся ещё в нескольких телепроектах и фильмах, но три года назад его карьера встала на паузу. Как долго продлится перерыв, неизвестно.

Илья Синицын / Борис Корчевников

Исполнив роль Ильи Синицына, Борис вышел в люди. Он является автором и ведущим нескольких телепередач, а также генеральным директором канала "Спас".

Алексей Сырников / Кирилл Емельянов

Кирилл тоже никуда не пропал. Он не изменил профессии и по сей день снимается и играет на сцене.

Илья Сухомлин / Аристарх Венес

Аристарх также исполнил одну из главных ролей в сериале "Закон каменных джунглей".

Александр Трофимов / Артур Сопельник

После роли в "Кадетстве" Артур снялся в "Ранетках", "Кремлёвских курсантах" и "Физруке".

Андрей Леваков / Иван Добронравов

Ивана нельзя назвать активным пользователем соцсетей, и может сложиться впечатление, что ему нечего туда выкладывать. На самом деле он с головой погружён в актёрскую профессию и просто не считает нужным отвлекаться на посторонние занятия.

Кирилл Соболев / Артём Терехов

Как и многим другим актёрам, сериал принёс Артёму немалую известность, но вскоре он пропал из виду и редко даёт о себе знать.

Полина Ольховская / Елена Захарова

Трудолюбию Елены Захаровой можно только позавидовать — на её счету более 70 ролей в кино и сериалах. И это не считая театра.

Ксения Черкасова / Ольга Лукьяненко

Ольга исправно пополняла своё резюме новыми достижениями, но три года назад ушла в творческий отпуск.

Маргарита Погодина / Линда Табагари

Сейчас Линда практически не снимается. Похоже, она решила посвятить себя чему-то другому.

Екатерина Казанова / Анна Михайловская

Анна в представлении не нуждается. Без её участия не обходится ни один мало-мальски популярный сериал на российском телевидении.

Павел Василюк / Вадим Андреев

У Вадима Андреева нет недостатка в ролях. А ещё он работает мастером дубляжа, и вы наверняка не раз слышали его голос в зарубежных фильмах.

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