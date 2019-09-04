И ты ещё совсем зелёный... Как изменились герои сериала "Кадетство" за 13 лет

Максим Макаров / Александр Головин
Александр Головин активно снимается в кино, играет в театре, увлекается музыкой и автоспортом. На его счету роли в фильмах "Сволочи", "Ёлки", сериалах "Кремлёвские курсанты" и "Папины дочки".
Степан Перепечко / Павел Бессонов
После "Кадетства" Павел снялся ещё в нескольких телепроектах и фильмах, но три года назад его карьера встала на паузу. Как долго продлится перерыв, неизвестно.
Илья Синицын / Борис Корчевников
Исполнив роль Ильи Синицына, Борис вышел в люди. Он является автором и ведущим нескольких телепередач, а также генеральным директором канала "Спас".
Алексей Сырников / Кирилл Емельянов
Кирилл тоже никуда не пропал. Он не изменил профессии и по сей день снимается и играет на сцене.
Илья Сухомлин / Аристарх Венес
Аристарх также исполнил одну из главных ролей в сериале "Закон каменных джунглей".
Александр Трофимов / Артур Сопельник
После роли в "Кадетстве" Артур снялся в "Ранетках", "Кремлёвских курсантах" и "Физруке".
Андрей Леваков / Иван Добронравов
Ивана нельзя назвать активным пользователем соцсетей, и может сложиться впечатление, что ему нечего туда выкладывать. На самом деле он с головой погружён в актёрскую профессию и просто не считает нужным отвлекаться на посторонние занятия.
Кирилл Соболев / Артём Терехов
Как и многим другим актёрам, сериал принёс Артёму немалую известность, но вскоре он пропал из виду и редко даёт о себе знать.
Полина Ольховская / Елена Захарова
Трудолюбию Елены Захаровой можно только позавидовать — на её счету более 70 ролей в кино и сериалах. И это не считая театра.
Ксения Черкасова / Ольга Лукьяненко
Ольга исправно пополняла своё резюме новыми достижениями, но три года назад ушла в творческий отпуск.
Маргарита Погодина / Линда Табагари
Сейчас Линда практически не снимается. Похоже, она решила посвятить себя чему-то другому.
Екатерина Казанова / Анна Михайловская
Анна в представлении не нуждается. Без её участия не обходится ни один мало-мальски популярный сериал на российском телевидении.
Павел Василюк / Вадим Андреев
У Вадима Андреева нет недостатка в ролях. А ещё он работает мастером дубляжа, и вы наверняка не раз слышали его голос в зарубежных фильмах.
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