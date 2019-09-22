С первой серии "Друзей" прошло 25 лет! Как выглядели актёры тогда и как сейчас

22 сентября 1994 года вышел первый эпизод культового телесериала "Друзья". Как сейчас выглядят актёры, исполнившие в нём главные роли, и как сложилась их карьера — в нашей подборке.

Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон)

Роль в "Друзьях" стала ключевой в судьбе Дженнифер Энистон. За неё актриса удостоилась нескольких престижных наград ("Эмми", "Золотой глобус"). По всеобщему мнению, образ Рэйчел Грин стал одним из самых запоминающихся за всю историю американского телевидения. Дальнейшая карьера актрисы сложилась весьма успешно: её коньком стали роли в комедиях и мелодрамах. В ноябре 2019 года зрители впервые после закрытия "Друзей" увидят Энистон в сериале ("Утреннее шоу" на Apple TV+).

Моника Геллер (Кортни Кокс)

Изначально роль Рэйчел Грин должна была исполнить именно Кортни Кокс, но после кастинга ей достался не менее харизматичный персонаж — Моника Геллер. Благодаря "Друзьям" Кокс вместе со своими коллегами по съёмочной площадке попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая телеактриса в истории: в течение двух последних сезонов сериала она получала по $1 млн за каждый эпизод. Помимо роли в "Друзьях" звезда сыграла главные роли в серии фильмов "Крик" и сериале "Город хищниц".

Фиби Буффе (Лиза Кудроу)

Параллельно с ролью Фиби Лиза Кудроу сыграла её кузину Урсулу в другом комедийном сериале — "Без ума от тебя", но зрителям она запомнилась именно как одна из "Друзей". Актриса номинировалась на "Эмми" и "Золотой глобус": созданный ею образ называют одним из лучших в истории ТВ. Кудроу снялась ещё в нескольких успешных сериалах, а фильмы, в которых она принимала участие, в сумме собрали более $2 млрд в мировом прокате.

Джоуи Триббиани (Мэтт Леблан)

Джоуи — единственный из "Друзей", кто удостоился отдельного сериала (спин-офф "Джоуи" выходил с 2004 по 2006 год). А актёр Леблан — единственный артист, который получил "Золотой глобус" за исполнение роли самого себя (в сериале "Эпизоды"). Но и на этих лаврах он почивать не стал. В 2016–2019 годах Леблан работал соведущим в телепередаче Top Gear, а сейчас снимается уже в четвёртом сезоне сериала "Всё схвачено".

Чендлер Бинг (Мэттью Перри)

Мэттью Перри всем обязан "Друзьям", но ролью Чендлера его резюме не ограничивается. Помимо многочисленных ситкомов (впрочем, несравнимых по популярности с "Друзьями") Перри отметился в нескольких заметных голливудских картинах: чего стоит хотя бы роль дантиста Оза в криминальной комедии "Девять ярдов", где его партнёром по съёмкам стал сам Брюс Уиллис. А ещё Перри озвучил Бенни — антагониста главного героя компьютерной игры Fallout: New Vegas.

Росс Геллер (Дэвид Швиммер)

Дэвид Швиммер получил серьёзное актёрское образование, но мечтам о Бродвее суждено было сбыться лишь спустя год после завершения "Друзей". Сериал принёс ему не только всемирную известность, но и недюжинный профессиональный опыт, который пригодился артисту в кинематографе ("Чужие похороны", "Поцелуй понарошку", "Способный ученик"). В 2007 году вышел его режиссёрский дебют — комедия "Беги, толстяк, беги", а в 2016-м он сыграл небезызвестного адвоката Роберта Кардашьяна в сериале "Американская история преступлений".

Гантер (Джеймс Майкл Тайлер)

Гантер — самый главный из второстепенных персонажей "Друзей". Бариста из кофейни Central Perk появляется на экране в 148 из 236 эпизодов сериала. Тем не менее в титрах Тайлер всегда значился как "приглашённая звезда". В отличие от актёров, исполнивших главные роли, Тайлеру так и не удалось выйти за рамки "Друзей". Он снялся в нескольких фильмах и телепроектах, но для миллионов зрителей по всему миру и по сей день остаётся тем самым Гантером.

И ты ещё совсем зелёный... Как изменились герои сериала "Кадетство" за 13 лет