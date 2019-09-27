"Моя прекрасная няня" 15 лет спустя: что стало с любимыми актёрами

Премьера сериала про няню Вику состоялась 27 сентября 2004 года. Очень скоро героиня в исполнении Анастасии Заворотнюк, наряду с другими персонажами, завоевала всенародную любовь. Вот как изменились актёры, задействованные в проекте, за это время.

Виктория Прутковская (Анастасия Заворотнюк)

На самом деле зрители познакомились с Анастасией Заворотнюк гораздо раньше, чем они думают. С 1992 по 1993 год актриса являлась официальным русскоязычным голосом Кристофера Робина из мультсериала "Новые приключения Винни Пуха". Потом были многочисленные роли в театре Олега Табакова и, наконец, судьбоносный звонок с предложением роли Вики. Заворотнюк отнеслась к идее скептически, но всё же согласилась — и не прогадала. Теперь за неё переживает вся страна: 13 сентября 2019 года актриса попала в реанимацию в тяжёлом состоянии. СМИ сообщили, что у неё обнаружили глиобластому — злокачественную опухоль мозга.

Максим Шаталин (Сергей Жигунов)

Сергей Жигунов получил широкую известность задолго до "Моей прекрасной няни". Серия фильмов о приключениях гардемаринов, экранизация романа Джека Лондона "Сердца трёх" и мелодрама "Принцесса на бобах" превратили его в настоящую суперзвезду. Роль продюсера Шаталина подвернулась как нельзя кстати: к началу 2000-х зрители стали забывать некогда популярного артиста. По сути, Жигунов сыграл сам себя, ведь помимо актёрской работы он активно продюсировал кино и сериалы, даже снял продолжение "Трёх мушкетёров".

Константин Семёнов (Борис Смолкин)

Дворецкий Константин — самая заметная роль Бориса Смолкина, хотя его актёрская карьера началась ещё в далёком 1967 году. Впрочем, как и в случае с Заворотнюк, голос артиста знаком российским зрителям гораздо лучше, чем образ. Он озвучил персонажей в таких голливудских блокбастерах, как "Звёздные войны" (включая фильм "Последние джедаи" 2017 года), "Скала" и "Малхолланд-драйв". Кроме того, Смолкин продолжает сниматься в кино и сериалах.

Жанна Ижевская (Ольга Прокофьева)

После исполнения роли Жанны Аркадьевны карьера Ольги Прокофьевой пошла в гору: количеству сериалов и телефильмов, в которых она успела отметиться, могли бы позавидовать и более маститые звёзды. Актриса попробовала себя и в роли телеведущей ("Субботний вечер" на канале "Россия 1", "Домашние сказки" на "Домашнем"). Прокофьева остаётся верна и Московскому академическому театру имени Маяковского, где началась её профессиональная карьера.

Галина Копылова (Олеся Железняк)

За несколько лет до съёмок в "Моей прекрасной няне" Олеся Железняк успешно дебютировала в фильме Тиграна Кеосаяна "Ландыш серебристый". На роли харизматичной подруги няни Вики Железняк не остановилась. В её послужном списке — романтическая комедия "Любовь в большом городе", сериалы "Молодожёны" и "Сваты". Без театральных постановок тоже не обошлось. А ещё актрисе довелось вести ток-шоу "Вечерний Краснодар".

Любовь Прутковская (Любовь Полищук)

Любовь Полищук в представлении не нуждается. Актриса ушла из жизни 26 ноября 2006 года в возрасте 57 лет. За свою продолжительную карьеру она исполнила более ста ролей. "Моя прекрасная няня" стала одной из её последних работ.

Баба Надя (Александра Назарова)

20 августа 2019 года не стало Александры Назаровой — ещё одна потеря в актёрском составе "Моей прекрасной няни". Персонаж бабы Нади дался великой актрисе легко, ведь в её солидном резюме — около ста ролей в кино и почти столько же в театре. Сериал стал лишь одним из этапов её творческого пути, который оборвала только смерть.

Ксения Шаталина (Ирина Андреева)

Когда Ирина Андреева начала сниматься в "Моей прекрасной няне", ей было 10 лет. С возрастом девушка выбрала для себя другой путь. Она отказалась от актёрской карьеры и уехала в Европу — по её собственным словам, "в поисках лучшей жизни". Андреева окончила Королевский колледж Лондона и много путешествует. Она не исключает возвращения на родину, в том числе ради карьеры на телевидении, но пока предпочитает жить за рубежом.

Мария Шаталина (Екатерина Дубакина)

На телевидении и в кино Екатерина Дубакина появляется гораздо реже, чем её партнёры по "Моей прекрасной няне". Судя по всему, исполнительница роли обаятельной Маши отдаёт предпочтение сцене: в её портфолио множество постановок в театре на Малой Бронной.

Денис Шаталин (Павел Сердюк)

Когда Павел Сердюк появился на ток-шоу Андрея Малахова в начале 2019 года, в нём с трудом можно было узнать Дениса Шаталина из "Моей прекрасной няни". Облысевший бородатый мужчина с лишним весом рассказал, что потерял волосы "из-за стресса", а звезда сериала "Ранетки" Анна Руднева, на которой он был женат, отметила, что актёр до сих пор винит в этом её. Как бы то ни было, возвращение Сердюка на телеэкран триумфальным точно не назовёшь.

С первого класса вместе. Как изменились герои "Бригады" за 17 лет