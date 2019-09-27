"Моя прекрасная няня" 15 лет спустя: что стало с любимыми актёрами

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Фото © Instagram / a_zavorotnyuk

Премьера сериала про няню Вику состоялась 27 сентября 2004 года. Очень скоро героиня в исполнении Анастасии Заворотнюк, наряду с другими персонажами, завоевала всенародную любовь. Вот как изменились актёры, задействованные в проекте, за это время.

Виктория Прутковская (Анастасия Заворотнюк)

<p>Фото © Instagram / <a href="https://instagram.com/a_zavorotnyuk?igshid=t3i8jtslqk65" target="_blank"><ins>a_zavorotnyuk</ins></a></p>

На самом деле зрители познакомились с Анастасией Заворотнюк гораздо раньше, чем они думают. С 1992 по 1993 год актриса являлась официальным русскоязычным голосом Кристофера Робина из мультсериала "Новые приключения Винни Пуха". Потом были многочисленные роли в театре Олега Табакова и, наконец, судьбоносный звонок с предложением роли Вики. Заворотнюк отнеслась к идее скептически, но всё же согласилась — и не прогадала. Теперь за неё переживает вся страна: 13 сентября 2019 года актриса попала в реанимацию в тяжёлом состоянии. СМИ сообщили, что у неё обнаружили глиобластому — злокачественную опухоль мозга.

Максим Шаталин (Сергей Жигунов)

<p>Фото © &#34;Кинопоиск&#34; / Instagram / <a href="https://www.instagram.com/zhigunov_sergey_offical/" target="_blank">zhigunov_sergey_offical</a></p>

Сергей Жигунов получил широкую известность задолго до "Моей прекрасной няни". Серия фильмов о приключениях гардемаринов, экранизация романа Джека Лондона "Сердца трёх" и мелодрама "Принцесса на бобах" превратили его в настоящую суперзвезду. Роль продюсера Шаталина подвернулась как нельзя кстати: к началу 2000-х зрители стали забывать некогда популярного артиста. По сути, Жигунов сыграл сам себя, ведь помимо актёрской работы он активно продюсировал кино и сериалы, даже снял продолжение "Трёх мушкетёров".

Константин Семёнов (Борис Смолкин)

<p>Фото © &#34;Кинопоиск&#34; / Wikimedia Commons</p>

Дворецкий Константин — самая заметная роль Бориса Смолкина, хотя его актёрская карьера началась ещё в далёком 1967 году. Впрочем, как и в случае с Заворотнюк, голос артиста знаком российским зрителям гораздо лучше, чем образ. Он озвучил персонажей в таких голливудских блокбастерах, как "Звёздные войны" (включая фильм "Последние джедаи" 2017 года), "Скала" и "Малхолланд-драйв". Кроме того, Смолкин продолжает сниматься в кино и сериалах.

Жанна Ижевская (Ольга Прокофьева)

<p>Фото © &#34;Кинопоиск&#34; / Instagram / <a href="https://www.instagram.com/official_prokofyeva/?igshid=1aawz2bs0wasq" target="_blank">official_prokofyeva</a></p>

После исполнения роли Жанны Аркадьевны карьера Ольги Прокофьевой пошла в гору: количеству сериалов и телефильмов, в которых она успела отметиться, могли бы позавидовать и более маститые звёзды. Актриса попробовала себя и в роли телеведущей ("Субботний вечер" на канале "Россия 1", "Домашние сказки" на "Домашнем"). Прокофьева остаётся верна и Московскому академическому театру имени Маяковского, где началась её профессиональная карьера.

Галина Копылова (Олеся Железняк)

<p>Фото © olesyazheleznyak.ru</p>

За несколько лет до съёмок в "Моей прекрасной няне" Олеся Железняк успешно дебютировала в фильме Тиграна Кеосаяна "Ландыш серебристый". На роли харизматичной подруги няни Вики Железняк не остановилась. В её послужном списке — романтическая комедия "Любовь в большом городе", сериалы "Молодожёны" и "Сваты". Без театральных постановок тоже не обошлось. А ещё актрисе довелось вести ток-шоу "Вечерний Краснодар".

Любовь Прутковская (Любовь Полищук)

<p>Кадр из видео Youtube / <a href="https://youtu.be/M2-EXTkFLR4?list=PLg3Leeo9oVeOj7kcnRou1yV5bVZg7KNVM" target="_blank">СТС Love.</a> Фото © &#34;Кинопоиск&#34;</p>

Любовь Полищук в представлении не нуждается. Актриса ушла из жизни 26 ноября 2006 года в возрасте 57 лет. За свою продолжительную карьеру она исполнила более ста ролей. "Моя прекрасная няня" стала одной из её последних работ.

Баба Надя (Александра Назарова)

<p>Кадр из видео Youtube / <a href="https://youtu.be/PEjY2O-7fpI?list=PLg3Leeo9oVeOj7kcnRou1yV5bVZg7KNVM" target="_blank">СТС Love</a> / Фото © ermolova.ru</p>

20 августа 2019 года не стало Александры Назаровой — ещё одна потеря в актёрском составе "Моей прекрасной няни". Персонаж бабы Нади дался великой актрисе легко, ведь в её солидном резюме — около ста ролей в кино и почти столько же в театре. Сериал стал лишь одним из этапов её творческого пути, который оборвала только смерть.

Ксения Шаталина (Ирина Андреева)

<p>Фото © &#34;Кинопоиск&#34;/Instagram/<a href="https://www.instagram.com/iri.and/" target="_blank">iri.and</a></p>

Когда Ирина Андреева начала сниматься в "Моей прекрасной няне", ей было 10 лет. С возрастом девушка выбрала для себя другой путь. Она отказалась от актёрской карьеры и уехала в Европу — по её собственным словам, "в поисках лучшей жизни". Андреева окончила Королевский колледж Лондона и много путешествует. Она не исключает возвращения на родину, в том числе ради карьеры на телевидении, но пока предпочитает жить за рубежом.

Мария Шаталина (Екатерина Дубакина)

<p>Фото © &#34;Кинопоиск&#34;/Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sikoraksa/?igshid=vbgp1snty3w1" target="_blank">sikoraksa</a></p>

На телевидении и в кино Екатерина Дубакина появляется гораздо реже, чем её партнёры по "Моей прекрасной няне". Судя по всему, исполнительница роли обаятельной Маши отдаёт предпочтение сцене: в её портфолио множество постановок в театре на Малой Бронной.

Денис Шаталин (Павел Сердюк)

<p>Фото © &#34;Кинопоиск&#34; / Кадр из видео / Youtube / &#34;<a href="https://youtu.be/eKzaXJwbkIE" target="_blank">Россия 1&#34;</a></p>

Когда Павел Сердюк появился на ток-шоу Андрея Малахова в начале 2019 года, в нём с трудом можно было узнать Дениса Шаталина из "Моей прекрасной няни". Облысевший бородатый мужчина с лишним весом рассказал, что потерял волосы "из-за стресса", а звезда сериала "Ранетки" Анна Руднева, на которой он был женат, отметила, что актёр до сих пор винит в этом её. Как бы то ни было, возвращение Сердюка на телеэкран триумфальным точно не назовёшь.

С первого класса вместе. Как изменились герои "Бригады" за 17 лет

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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