Новый сериал "Политик": "Секс — не свидетельство измены"

Политолог Дмитрий Орлов — о "новой искренности" по-американски и о том, почему создатели высмеивают собственную политическую культуру.

"Политик" — новый сериал от канала Netflix. В основе сюжета типично американская история: восхождение молодого амбициозного юноши из богатой семьи на вершину политического олимпа в масштабах своей школы. Первый сезон уже получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Он отличается от другого нашумевшего сериала о политике — "Карточного домика" — большей динамичностью, при этом утончён и сатиричен, богат на противоречивых и уже искушённых в столь нежном возрасте персонажей.

В "Политике" отличный актёрский состав, наряду с ветеранами вроде Джессики Лэнг и Гвинет Пэлтроу в сериале снялись молодые звёзды — Бен Платт, Зои Дойч, Люси Бойтон и другие.

Горячая борьба за пост разворачивается на фоне впечатляющих предместий Санта-Барбары, в которых живёт главный герой и его одноклассники, по совместительству — оппоненты на выборах. За их стремлением стать президентом школьного совета скрывается типичная американская мечта — стать президентом США.

Впрочем, сюжет в фильме — не главное, он будто бы придуман для того, чтобы лучше передать атмосферу тех мест. Роскошь, скатывающаяся в разврат, колоссальное социальное расслоение, чувство безнаказанности сильных мира сего — всё это растворено в согретом солнцем воздухе Калифорнии.

Если вам, как и мне, приходит на ум Западная Римская империя накануне распада, вы недалеки от истины. Осталось только, устраивая званые трапезы, возлежать. То есть, если без сантиментов, — объедаться лёжа.

И, конечно, ложь. Постоянная и поистине всеохватная. Прекрасные старшеклассницы лгут как дышат. "Секс — это не свидетельство измены", —рассудительно объясняет произошедший с ней инцидент розово-гламурная подруга главного героя. Почти все, и прежде всего главный герой, панически боятся скелетов в шкафу и получают их в избытке. Поэтому шкафы приходится держать закрытыми уже со школы. И непременно лгать.

Весь фильм пронизывает приторная, как патока, и тоже лживая политкорректность, которую тонко высмеивают его создатели. Посмотрите на этих кандидатов в вице-президенты: чёрная лесбиянка, девушка, больная раком или якобы больная (на этом держится интрига), чёрный парень с Гаити. Вопрос простого ученика-избирателя: "Какое отношение это имеет к нашей школе?" тонет на предвыборном митинге в возмущённых возгласах тех, кто готов помогать лишь такому человечеству, которое в том или ином смысле далеко.

Но и этого мало. Герои сериала буквально разбивают голову в попытке решить надуманные школьные проблемы и помочь далёким страдающим сверстникам, но отдают себе отчёт в том, что безбожно лгут. И тем не менее хотят из этой лжи вырваться. Так возникает "новая искренность" по-американски.

"Новая искренность" — это постоянные надрыв, отрыв и даже улёт, включая бегство из дома, разврат и убийства. Публичные исповеди старшеклассников, добивающихся в школе выборных должностей, вроде: "Я пытался покончить с собой..." принимаются на ура.

Это комедия. Комедия опасных положений. Стоит посмотреть, она про то самое будущее, которое уже наступило.