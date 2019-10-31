Прошло уже целых 16 лет. Как изменились главные актёры сериала "Бедная Настя"

Премьера сериала "Бедная Настя" состоялась 31 октября 2003 года. Проект продержался в телеэфире всего один сезон, но за это время успел влюбить зрителей в главную героиню в исполнении Елены Кориковой и других персонажей. Вот что стало с главными героями.

Елена Корикова (Анна Платонова)

Елена Корикова добилась профессионального успеха задолго до выхода "Бедной Насти", но роль крепостной сироты сделала её всенародной любимицей. Откровенные съёмки в глянцевых журналах и участие в различных телепроектах только укрепили её в этом статусе. Актриса продолжает сниматься в кино и сериалах.

Даниил Страхов (Владимир Корф)

"Бедная Настя" познакомила массового зрителя и с Даниилом Страховым. Очень скоро он стал одним из самых востребованных российских актёров. Даже не пытайтесь пересчитать все роли, которые он исполнил в кино и сериалах. А ещё есть театр на Малой Бронной, где он служит более 10 лет.

Анна Табанина (Елизавета Долгорукая)

Едва прославившись ролью в "Бедной Насте", Табанина решила завязать с актёрством и даже, по слухам, собиралась уйти в монастырь. В этот же период она познакомилась с мужем, который и уговорил её остаться в профессии. В 2014 году супруг Анны умер от рака, и она вместе с тремя детьми переехала к родителям. На счету актрисы более 30 ролей в кино и сериалах.

Пётр Красилов (Михаил Репнин)

Ролью в "Бедной Насте" Красилов дебютировал на экране. До этого актёр играл лишь в театре. В отличие от своего коллеги по съёмочной площадке Даниила Страхова большой звездой Красилов так и не стал, и образ Михаила Репнина остался высшей точкой его карьеры.

Екатерина Климова (Наталья Репнина)

На счету Екатерины Климовой более 70 ролей в кино и сериалах, и работа в "Бедной Насте" всего лишь одна из них. Зрители знают актрису по таким фильмам, как "Мы из будущего" и "Мы из будущего — 2", "Антикиллер", "Любовь в большом городе — 3", сериалам "Молодёжка", "Шакал", "Людмила Гурченко" и другим.

Александр Филиппенко (Андрей Забалуев)

75-летний мэтр не нуждается в представлении, тем не менее стоит отметить, что он снялся в 130 фильмах ("Бумбараш", "Мой друг Иван Лапшин", "Мастер и Маргарита"), не говоря уже о его работе в театре, поэтому роль в "Бедной Насте" вряд ли можно назвать определяющей для его карьеры.

Антон Макарский (Андрей Долгорукий)

"Бедная Настя" фактически запустила карьеру Макарского — до этого он снялся всего в одном фильме. Зато потом последовали более 60 ролей в кино и сериалах. С 2002 года актёр также задействован в мюзикле "Нотр-Дам-де-Пари".

Дмитрий Исаев (цесаревич Александр)

Сериалы — конёк Дмитрия Исаева, и "Бедная Настя" не стала исключением. С ролью императорского отпрыска он справился легко. Впрочем, как и с полусотней других ролей, которые ему довелось исполнить позже.

Марина Александрова (Мария Гессен-Дармштадтская)

"Стритрейсеры", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Мосгаз", "Паук", "Домашний арест" — нет смысла перечислять все проекты, в которых успела поучаствовать Александрова после "Бедной Насти". Ясно одно: полученный тогда опыт она использовала на полную катушку.

Людмила Курепова (Софья Долгорукая)

Исполнив после "Бедной Насти" ещё несколько ролей в кино и сериалах, Курепова решила оставить профессию. Последним фильмом, в котором она снялась, стал "Экипаж", вышедший на экраны в 2016 году.

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