В США бывшего медбрата подозревают в 90 убийствах, и это новый мировой рекорд

На путь криминала Сэмуэл Литтл встал более 50 лет назад. В 2014-м его впервые осудили за убийство — и сразу на три пожизненных срока. В ходе нового расследования преступник признался, что на самом деле на его счету несколько десятков жертв.

По версии следствия, 72-летний Сэмуэл Литтл в течение полувека практически безнаказанно орудовал на территории 24 американских штатов. Бывший медбрат успел отсидеть в общей сложности 10 лет за ограбления, кражи и торговлю наркотиками. Между "ходками" рецидивист участвовал в боях без правил. Судя по всему, бойцовские навыки он активно применял и вне ринга: правоохранители подозревают его более чем в 90 убийствах.

В последний раз Литтл был осуждён в 2014 году. За убийства трёх женщин, совершённые в конце 1980-х, ему дали три пожизненных срока. В ходе расследования нового дела, датируемого 1994 годом, подозреваемый решил раскрыть весь свой "послужной список". Долгое время эти убийства считались "висяками". Из допросов Литтла стали известны подробности более чем 30 преступлений, причём некоторые из них были совершены более 40 лет назад.

Первое нападение на женщину Литтл совершил в 1976 году. Его жертвой стала наркоманка, которую он избил, связал и изнасиловал. Однако тогда преступнику удалось избежать серьёзного наказания — как и во многих других случаях в будущем.

Всё, что он рассказал, сходится с имеющейся у нас информацией. А некоторые детали мог знать только сам преступник. Если мы докажем, что это сделал Литтл, то он войдёт в историю как один из самых кровавых серийных убийц в мире Билли Блэд, прокурор округа Эктор (Техас)

Вероятно, теперь справедливость наконец-то восторжествует. В связи с этим сторону обвинения мучает только один вопрос: стоит ли игра свеч с учётом того, что Литтл и так проведёт остаток дней за решёткой.

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