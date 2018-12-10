Медсестра, убившая 300 младенцев: Вы узнаете моих жертв по белой ленте на шее

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Медсестра, убившая 300 младенцев: Вы узнаете моих жертв по белой ленте на шее

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В течение 30 лет женщина безнаказанно расправлялась с детьми, которых отдавали на её попечение.

Амелия Дайер всегда казалась родителям очень доброй и заботливой нянечкой, поэтому они без тени сомнения доверяли ей своих детей. Медсестра создала собственный приют для девушек, которые забеременели вне брака, и младенцев, за которыми она ухаживала, пока их не забирали в новую семью. И только через 30 лет вскрылась шокирующая правда — женщина жестоко убила несколько сотен новорождённых, сообщает Mirror.

<p>Фото © Wikipedia</p>

Выяснилось, что на самом деле дети умирали от голода, некоторых она душила сама или накачивала наркотиками. Амелия ездила по всей Англии, забирая младенцев, о которых некому заботиться. А в 1869 году женщина стала размещать объявления, что готова усыновить ребёнка, соврав про то, что она замужем и живёт в загородном доме.

<p>Фото © Wikipedia</p>

Приют Амелии был известен под названием "беби-фермы". Некоторые родители отдавали своих детей на попечение медсестры, чтобы стать за это время финансово стабильными. И если их ребёнок умирал, то Амелия отдавала им взамен другого.

Маленькие жертвы умирали от передозировки настоя под названием "друг матери", в котором содержался опиум. Считается, что Амелия убила по меньшей мере более 300 детей, но точная цифра до сих пор не известна. Полицейские долгое время не обращали внимания на медсестру, поскольку в то время была высокая смертность детей по всей стране. Первым, кто заподозрил Амелию, оказался врач, который выписывал ей заключения о смерти.

<p>Фото © Соцсети</p>

Однако медсестру осудили за ненадлежащий уход за детьми и посадили всего на шесть месяцев. Когда женщина вышла на свободу, то продолжила работать и убивать. В этот раз она не стала сообщать врачам о смерти младенцев, а просто выбрасывала их тела в реку. Некоторые родители сами просили, чтобы их детей убили, поскольку они были рождены вне брака.

<p>Фото © Wikipedia</p>

Амелия часто переезжала и меняла своё имя, чтобы не быть вновь пойманной полицией. Но в итоге женщина попалась на своей неосторожности. Одно из тел было найдено в обёрточной бумаге, на которой было её имя и адрес. Когда полицейские прибыли в дом женщины, то столкнулись с грудами детских пелёнок и ужасным запахом разлагающихся трупов. 10 июня 1896 года её повесили.

Вы узнаете моих жертв по белой ленте на их шее

Амелия Дайер

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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