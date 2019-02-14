Рисунки серийного убийцы — единственное, что может помочь ФСБ найти его 16 жертв

Бывший медбрат Сэмуэл Литтл в течение полувека практически безнаказанно орудовал в 24 американских штатах. В убийствах 93 человек (в основном женщин) он признался, уже сидя в тюрьме. Теперь 78-летний заключённый решил поделиться новыми подробностями своих злодеяний.

В 2014 году Литтла приговорили к трём пожизненным срокам за убийства, совершённые ещё в конце 1980-х. Раскрыть весь свой "послужной список" преступник решил в ходе расследования нового дела, датируемого 1994 годом. Из допросов убийцы стали известны детали нескольких десятков преступлений, которые долгое время считались "висяками". Теперь он решил помочь следствию, нарисовав по памяти 16 портретов своих жертв.

Используя мел, карандаши и акварель, Литтл изобразил, как девушки выглядели незадолго до того, как он расправился с ними. Теперь следствие рассчитывает на то, что близкие и друзья убитых женщин, большинство из которых, скорее всего, работали проститутками, выйдут на связь и идентифицируют их.

Все девушки, нарисованные Литтлом, обладают схожими чертами лица, в частности полными красными губами. Следователи считают, что убийца питал слабость к определённому типу женщин. Многие жертвы были найдены обнажёнными ниже пояса, из чего полиция сделала вывод о сексуальной подоплёке преступлений.

Если вина Литтла будет доказана, он войдёт в историю как один из самых кровавых серийных убийц в мире.

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