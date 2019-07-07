Портрет серийного маньяка, который путешествовал 14 лет с одной целью — убивать

Изначально Израиля Киза, плотника из штата Аляска, подозревали в убийстве бармена. Однако, когда в 2012 году мужчину допросили, в ФБР поняли, что он не тот, за кого себя выдаёт. Израиль находил случайных жертв за тысячи миль от своего дома и жестоко расправлялся с ними. История его убийств шокировала все Соединённые Штаты.

В документальном фильме "Американский хищник" были показаны эксклюзивные кадры допроса серийного маньяка. После того как Киз признался в убийстве 18-летней девушки, он согласился пойти на сделку со следствием и рассказать о ещё одном хладнокровном преступлении, которое иначе никогда бы не было раскрыто. Тогда он признался, что путешествовал по стране в течение 14 лет лишь с одной целью — убивать.

Пока мужчина рассказывал, агенты ФБР и поведенческие аналитики согласились, что прежде они ни с чем подобным не сталкивались. Свою историю Израиль начал с конца, как и в случае с убитой девушкой. Следующей жертвой оказалась семейная пара из Вермонта. Следователи быстро нашли её фото и отправили прокурору.

В июне 2011 году Киз вылетел в Чикаго, где арендовал машину и отправился на Восток. По его словам, он собирался навестить своих братьев и по пути сделал несколько остановок. Последняя из них — в Берлингтоне. Когда Киз дошёл до этой части рассказа, то стал покачивать коленями и тёрся о стул с такой силой, что стёр с него слой дерева.

Киз бродил ночью по городу с отключённым мобильником, когда наткнулся на случайный дом. Он обошёл его вокруг и перерезал телефонную линию. Ему казалось, что здесь наверняка живёт пожилая семейная пара: на заднем дворе находились бассейн и барбекю, не было никаких признаков детей или домашних животных. Через гараж он проник на кухню.

50-летний Билл и 55-летняя Лорен не сразу поняли, что происходит. Им понадобилось ещё несколько минут, чтобы проснуться и понять, что это не кошмар. Крупный мужчина в маске и с пистолетом стоял в их спальне. Киз связал их и стал собирать вещи, сказав, что через 15 минут они все покинут дом. В этот момент убийца прервал свой рассказ, чтобы похвастаться следователям: "Я сильно сомневаюсь, что вы найдёте где-нибудь мою ДНК или отпечатки пальцев".

Киз отвёз пару в заброшенный фермерский дом, оставив Билла в подвале, а Лорен — в спальне наверху. Однако мужчине удалось наполовину освободиться от верёвок, и это разозлило Киза. Он расстрелял Билла из пистолета и вернулся к Лорен, которую изнасиловал дважды. Затем он спустил её в подвал к мёртвому мужу. Там он её и задушил.

Я не собираюсь говорить, что я с ним собирался делать. Он испортил мой план, и я потерял над собой контроль Израиль Киз

Тела он оставил там же в надежде, что дом настолько старый, что его снесут и никто не станет проверять подвал. Так оно и оказалось. ФБР не удалось найти останки убитых, а соседи долгое время считали, что они просто уехали. Впрочем, эта история стала поводом для того, чтобы подозревать Киза ещё во многих случаях, когда люди пропадали без вести. Пока его признали виновным только в трёх убийствах.