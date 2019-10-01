В Корее нашли маньяка, который 30 лет назад убил 10 женщин, и его нельзя осудить

"Хвасонский серийный убийца" орудовал в конце 1980-х — начале 1990-х годов, но его личность удалось установить только сейчас. Наказать преступника невозможно: прошли все сроки давности.

Южнокорейская полиция заявила, что ей удалось вычислить "хвасонского убийцу", сообщает Chosun Ilbo. Он известен под этим прозвищем по названию города, в котором совершал свои преступления. На счету маньяка десять женщин в возрасте от 14 до 71 года, погибших от его рук в период с 1986 по 1991 год. По данным правоохранителей, тот, кого они так долго искали, уже давно сидит в тюрьме.

Генетическая экспертиза показала, что образцы ДНК, собранные на месте трёх нераскрытых преступлений, совпадают с соответствующей записью из национальной базы данных. Выяснилось, что преступник уже отбывает срок. В 1994 году он был осуждён за изнасилование и убийство свояченицы. Жертвы "хвасонского убийцы" тоже были изнасилованы перед смертью. Как правило, они умирали, будучи задушенными своими же колготками.

Громкое дело долгие годы не давало покоя правоохранительным органам и родственникам жертв. Полиция объявила награду за помощь в поимке преступника, но забрать её так никому и не удалось. Расследование послужило основой для самого кассового фильма в истории Южной Кореи — "Воспоминания об убийстве", вышедшего в 2003 году.

Судя по всему, новый подозреваемый избежит наказания: в Корее срок давности за убийства, совершённые до 2007 года, составлял 15 лет, и это положение было отменено только в 2015 году. Срок давности по его последнему преступлению истёк в апреле 2006 года.

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