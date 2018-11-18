Жертва нападения акулы: Я ощутил, что в теле чего-то не хватает, и это была нога

Калеб Суанепоэль занимался сёрфингом вместе с двумя своими братьями, когда заметил рядом большую белую акулу. Он тут же поднял тревогу, и парни стали изо всех сил грести к берегу.
Я повернулся к братьям и крикнул: "Акула! Плывите!" Мы начали грести так быстро, как могли, но у меня было ужасное чувство, что произойдет что-то плохое. И в этот момент я почувствовал, как что-то вцепилось в моё тело
Калеб Суанепоэль
Сёрфер почувствовал, что акула пытается утащить его от берега, и стал сопротивляться изо всех сил.
Акула схватила меня и потащила под воду. Я безнадёжно пытался ударить её и отцепить от своей ноги. И тут я почувствовал, что что-то отделилось, боли не было, я просто почувствовал, что что-то покинуло моё тело
Калеб Суанепоэль
Братья помогли окровавленному парню добраться до берега. И очень вовремя, ведь акула вернулась, чтобы откусить от жертвы ещё один кусок. К счастью, на этот раз дело обошлось раной. Парня срочно доставили в больницу, и врачи были вынуждены ампутировать то, что осталось от его правой ноги, выше колена.
Сначала процесс восстановления был сложным. Когда я был в больнице, мне было трудно сидеть в постели. Я помню, как мне хотелось начать двигаться и использовать костыли
Калеб Суанепоэль
Сейчас спортсмен уже полностью восстановился и не только научился ходить на протезе, но и вернулся к сёрфингу. В ближайшее время он планирует переехать в Великобританию, чтобы получить степень магистра. И он точно знает, что даже после нападения акулы можно жить полной жизнью.
Я хочу, чтобы люди знали, что просто потеря ноги — это не конец света
Калеб Суанепоэль
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