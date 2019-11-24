Сёрфер сделал девушке предложение, покоряя волну, но вышло хуже некуда

Крис Гарт и Лорен Ойе познакомились несколько лет назад на пляже Квинс-Бич в Вайкики, США. И именно в этом месте он решил сделать возлюбленной предложение.

Вместе пара покорила не одну волну, а пляж в Вайкики стал одним из любимых мест сёрфингистов. Совместное увлечение постепенно переросло в крепкую дружбу, а потом и в нечто большее. И вот Крис наконец принял важное решение об их дальнейшей судьбе.

Парень удивил возлюбленную, сделав ей предложение руки и сердца, когда они катались на досках в том самом месте, где познакомились. Он романтично встал на одно колено и задал главный вопрос. И, конечно, услышал "да" от удивлённой и радостной возлюбленной. Но вдруг Крис уронил кольцо прямо в океан, пишет Daily Mail.

Мы вместе поймали волну, и я обернулась ... и увидела, что он встал на одно колено и держит коробочку с кольцом, крича: "Лорен, я люблю тебя! Ты выйдешь за меня замуж?" Я сначала подумала, что это шутка, но потом поняла, что нет Лорен Ойе

Однако печалиться паре не пришлось. Дальновидный парень предполагал, что такое может произойти, и заранее припрятал ещё одно кольцо на берегу, чтобы не расстраивать любимую.

Капитан выбросил проклятое кольцо вместе с рыбой, но оно настигло его снова