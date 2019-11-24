Сёрфер сделал девушке предложение, покоряя волну, но вышло хуже некуда

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Фото © Facebook / Lauren Ashley Oiye

Крис Гарт и Лорен Ойе познакомились несколько лет назад на пляже Квинс-Бич в Вайкики, США. И именно в этом месте он решил сделать возлюбленной предложение.

Вместе пара покорила не одну волну, а пляж в Вайкики стал одним из любимых мест сёрфингистов. Совместное увлечение постепенно переросло в крепкую дружбу, а потом и в нечто большее. И вот Крис наконец принял важное решение об их дальнейшей судьбе.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lauren.ashley.737" target="_blank"><strong>Lauren Ashley Oiye</strong></a></p>

Парень удивил возлюбленную, сделав ей предложение руки и сердца, когда они катались на досках в том самом месте, где познакомились. Он романтично встал на одно колено и задал главный вопрос. И, конечно, услышал "да" от удивлённой и радостной возлюбленной. Но вдруг Крис уронил кольцо прямо в океан, пишет Daily Mail.

<p>Скриншот © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lauren.ashley.737" target="_blank"><strong>Lauren Ashley Oiye</strong></a></p>

Мы вместе поймали волну, и я обернулась ... и увидела, что он встал на одно колено и держит коробочку с кольцом, крича: "Лорен, я люблю тебя! Ты выйдешь за меня замуж?" Я сначала подумала, что это шутка, но потом поняла, что нет

Лорен Ойе

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lauren.ashley.737" target="_blank"><strong>Lauren Ashley Oiye</strong></a></p>

Однако печалиться паре не пришлось. Дальновидный парень предполагал, что такое может произойти, и заранее припрятал ещё одно кольцо на берегу, чтобы не расстраивать любимую.

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