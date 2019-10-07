Ангелы или демоны? Две правды о деле сестёр Хачатурян

Лайф выслушал тех, кто поддерживает девушек, и тех, кто их обвиняет. В этом видео мы постарались максимально беспристрастно отразить позиции обеих сторон.

27 июля 2018 года сёстры Хачатурян убили своего отца Михаила. Год спустя следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, наказание — от 8 до 20 лет лишения свободы. Защита утверждает, что девушки оказались в безвыходной ситуации из-за продолжительного домашнего насилия и принуждения к сексуальным действиям. Дело вызвало широкий резонанс в СМИ и Интернете. Общественность преимущественно встала на сторону девушек, а оппозицию им составили многочисленные родственники убитого отца — Михаила Хачатуряна.

Лайф встретился с теми, кто оказался по разные стороны баррикад, и выслушал их аргументы.