"Люблю тебя, сестра!"

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"Люблю тебя, сестра!"

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Шеника Берналь поделилась в "Твиттере" трогательным роликом о том, как ей рада её сестренка, когда девушка забирает её из школы. И не расплакаться, глядя на такое проявление эмоций, очень сложно...
Автор:
АГ
Алина Гостева
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