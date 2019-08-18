С трудом верится, что эти девушки — сёстры, ведь даже их дома абсолютно разные

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Насколько разными могут быть братья и сёстры? Эти девушки из Детройта доказали, что в этом вопросе никаких границ просто нет.

Сестры Александрия Бишоп (справа) и Джессика Тутант (слева) совершенно не похожи друг на друга

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/aalexandriabish" target="_blank">aalexandriabish</a></p>

И не только во внешности дело. Даже по их домам можно понять, что девушки — полные противоположности

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/aalexandriabish" target="_blank">aalexandriabish</a></p>

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/aalexandriabish" target="_blank">aalexandriabish</a></p>

Об этой парочке стало известно благодаря "Твиттеру". Александрия запостила их общие фотографии, показывающие, насколько они разные

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/aalexandriabish" target="_blank">aalexandriabish</a></p>

За считаные часы публикация набрала больше полумиллиона лайков и почти 100 тысяч ретвитов

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/aalexandriabish" target="_blank">aalexandriabish</a></p>

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/aalexandriabish" target="_blank">aalexandriabish</a></p>

У нас с Джессикой довольно большая разница в возрасте, поэтому мы, естественно, интересовались разными вещами. Наши подходы к стилю резко изменились, когда мы стали взрослыми и начали одеваться так, как нам хотелось

Александрия Бишоп

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/aalexandriabish" target="_blank">aalexandriabish</a></p>

В комментариях пользователи вспомнили, кого же так напоминают нетипичные родственницы — сестёр из мультика "Дарья"

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/M0SCHIM0/status/1151873135332884480" target="_blank">M0SCHIM0</a></p>

Оказалось, таких контрастных парочек предостаточно! И они тоже поделились совместными фотографиями и коллажами

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/ariannabarrxo/status/1151871724067201026" target="_blank">ariannabarrxo</a></p>

<p>Фото © &#34;Твиттер&#34;/<a href="https://twitter.com/ZAHRADICAL_/status/1151941571723616257/photo/1" target="_blank">Zahra</a></p>

Модель выложила милое фото с малышом, но её подняли на смех из-за глупой ошибки

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