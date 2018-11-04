"Самый сильный человек в мире" распрощался с лишними 30 кг, которые его душили

30-летний спортсмен весил 193 кг и потреблял около 2 500 калорий в день, чтобы поддерживать такую форму.

В 2017 году Эдди Холл стал обладателем титула самого сильного человека в мире, однако сейчас в нём не узнать прежнего гиганта. 30-летний спортсмен сел на строгую диету и ведёт здоровый образ жизни, поскольку при прежнем весе он чувствовал себя невыносимо, сообщает Daily Mail.

За последний год Эдди по прозвищу Зверь похудел на более чем 30 кг, добавив к своим тренировкам кардиоупражнения. Ранее житель Ньюкасла весил около 193 кг, и для него это было похоже на пытку. После того как спортсмен получил титул, он объявил, что больше никогда не будет участвовать в подобных соревнованиях.

Для людей, которые продолжают спрашивать, почему я больше не соревнуюсь за титул сильнейшего человека в мире. Просто я выбираю быть здоровым и наслаждаться результатами своего труда. Я чувствовал, что солнце в моей жизни начало заходить... Эдди Холл

На этой неделе Эдди, который воспитывает двоих детей, рассказал в "Инстаграме", что теперь его вес составляет 165 кг. Мужчина также сообщил, что он не собирается останавливаться на достигнутом и планирует продолжать избавляться от жира и наращивать мышцы.

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Перед тем как похудеть, Эдди ежедневно потреблял около 2 500 калорий в день, чтобы поддерживать вес. Благодаря этому бывший ремонтник грузовых автомобилей одержал победу над 29 мужчинами и получил заветный титул.