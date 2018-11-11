"Я не стала выпрямлять позвоночник, зная, что могу умереть, но меня спас спорт"

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"Я не стала выпрямлять позвоночник, зная, что могу умереть, но меня спас спорт"

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25-летняя девушка, чей позвоночник выгнулся под 80 градусов, продолжает заниматься в зале.

Звезда "Инстаграма" из Скоттсдейла, Аризона, отказывается от операции, чтобы исправить сильное искривление позвоночника, несмотря на то что это может стоить ей жизни. Врачи диагностировали у Хейли Уэйкфилд сколиоз, когда ей было всего девять лет и родители заметили, что её бедра стали неровными. Сейчас Хейли 25 лет, и медики предупреждают, что без хирургического вмешательства позвоночник будет изгибаться в сторону сердца и в конце концов убьет её, сообщает Daily Mail.

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Однако родители девушки провели собственное исследование и обнаружили, что никто из пациентов никогда не умирал от подобного заболевания. Сама Хейли прибегнула к помощи хиропрактики и упражнений, которые укрепляют и поддерживают её мышцы спины. Благодаря этому искривление позвоночника уменьшилось с 92 градусов до 75–80.

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В традиционной медицине не используют другие методы лечения. И многие считают, что единственный вариант — это хирургия. И в таком случае к позвоночнику прикрепят металлические стержни. Но чем тяжелее сколиоз, тем меньше вероятность, что это поможет

Хейли Уэйкфилд

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Прочитав, что многим пациентам стало только хуже после операции, Хейли решила сосредоточиться на том, чтобы укрепить свою спину самостоятельно. Девушка по-прежнему испытывает боли в спине, но постепенно растягивает позвоночник.

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Это очень медленный процесс, но я смогла уменьшить кривую позвоночника, выполняя определённые упражнения и техники растяжки, которые были разработаны специально для меня. Каждый случай уникален, поэтому я не гарантирую, что это поможет другим

Хейли Уэйкфилд

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Мои родители и все родственники с самого начала говорили мне, что я не инвалид. Что я могу делать всё что угодно. Поэтому я чувствую себя максимально здоровой и хочу помогать другим справиться с болезнью

Хейли Уэйкфилд

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