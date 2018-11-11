"Я не стала выпрямлять позвоночник, зная, что могу умереть, но меня спас спорт"

25-летняя девушка, чей позвоночник выгнулся под 80 градусов, продолжает заниматься в зале.

Звезда "Инстаграма" из Скоттсдейла, Аризона, отказывается от операции, чтобы исправить сильное искривление позвоночника, несмотря на то что это может стоить ей жизни. Врачи диагностировали у Хейли Уэйкфилд сколиоз, когда ей было всего девять лет и родители заметили, что её бедра стали неровными. Сейчас Хейли 25 лет, и медики предупреждают, что без хирургического вмешательства позвоночник будет изгибаться в сторону сердца и в конце концов убьет её, сообщает Daily Mail.

Однако родители девушки провели собственное исследование и обнаружили, что никто из пациентов никогда не умирал от подобного заболевания. Сама Хейли прибегнула к помощи хиропрактики и упражнений, которые укрепляют и поддерживают её мышцы спины. Благодаря этому искривление позвоночника уменьшилось с 92 градусов до 75–80.

В традиционной медицине не используют другие методы лечения. И многие считают, что единственный вариант — это хирургия. И в таком случае к позвоночнику прикрепят металлические стержни. Но чем тяжелее сколиоз, тем меньше вероятность, что это поможет Хейли Уэйкфилд

Прочитав, что многим пациентам стало только хуже после операции, Хейли решила сосредоточиться на том, чтобы укрепить свою спину самостоятельно. Девушка по-прежнему испытывает боли в спине, но постепенно растягивает позвоночник.

Это очень медленный процесс, но я смогла уменьшить кривую позвоночника, выполняя определённые упражнения и техники растяжки, которые были разработаны специально для меня. Каждый случай уникален, поэтому я не гарантирую, что это поможет другим Хейли Уэйкфилд