Девушки — вовсе не слабый пол, и вот тому самое красивое подтверждение: 10 фото

Пользовательница "Твиттера" Дэни поделилась впечатляющим видео, на котором она делает упражнения с крупным молодым человеком в качестве груза на плечах. Публикация моментально стала вирусной: внушительные физические способности девушки оценило около миллиона человек.

Оказалось, за изнурительными тренировками стоит неаккуратно брошенный в сторону Дэни комментарий, когда она была маленькой девочкой

Помню, когда мне было 12, отчим моего друга сказал мне, что девушек не берут в пожарные, потому что "ни одна девчонка никогда не сможет поднять взрослого мужчину". Знаешь что? Иди к чёрту, Крейг AzinNezami

Хоть пожарной Дэни быть не хотела, она решила постоять за всех женщин. И даже отслужила в морской пехоте США

Теперь девушка работает персональным тренером и хвастается, что поднимает самого крупного парня в спортзале

Тренер опубликовала ролик, чтобы поддержать женщин и девочек и убедить в том, что они могут заниматься тем, чем только захотят

В комментариях пользователи со всего мира начали делиться своими историями, как сильные во всех значениях женщины добивались своего

Мой папа был пожарным. Однажды, когда женщина захотела у них работать, пара мужчин придумали ей задание на перенос человека, чтобы она его не прошла. Участвовали все. Два парня получили травмы, а она с лёгкостью справилась EvilCEOE

Преподавательница танцев, у которой я занималась, была полтора метра ростом, а весила 47 кг. Однажды она сказала, что каждый может поднять любого человека, если изучит технику. Один двухметровый бугай засмеялся. Она подняла его и донесла до двери dyrdaisy

Так что, кто бы что ни говорил, девушки — не всегда "слабый пол", и Дэни это доказала в очередной раз

Бабушка шокирует своим возрастом, тренируясь 5 раз в неделю ради красивого тела