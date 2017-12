"Симпсоны" предсказали сделку Disney и Fox

Вчера стало известно, что одна из крупнейших американских киностудий The Walt Disney Company договорилась о покупке другой голливудской студии 21st Century Fox. Цена сделки $52,4 млрд.

Сделка будет осуществлена путём обмена акциями. В состав новой объединённой компании войдут подразделения 21st Century Fox в сфере производства кино- и телефильмов, кабельного телевидения и в области международного телевещания, включающего такие телеканалы, как National Geographic и Discovery. После сделки Walt Disney получит контроль над принадлежащими 21th Century Fox правами на франшизы "Люди Икс" (X-Men) и "Фантастическая четвёрка" (Fantastic Four).

Интересно, что, по данным газеты Mirror, сделку предсказали... в сериале "Симпсоны" (Simpsons) ещё в 1998 году в эпизоде ​​под названием When You Dish On A Star. В этой серии Гомер Симпсон встретился с Ким Бэсинджер и Алеком Болдуином, чтобы передать свой сценарий. В кадре появился офис 20th Century Fox (это cамый крупный актив корпорации 21st Century Fox), на вывеске которого было написано, что студия является подразделением компании The Walt Disney Co.

Но это не единичный случай, когда в популярном мультике прозвучали предсказания будущего. В 2000-м "Симпсоны" предсказывали победу Трампа. В серии "Барт в будущем" Лиза Симпсон становится президентом США — преемником Дональда. По сюжету сериала за время своего 14-летнего правления парень довёл страну до весьма плачевного состояния, и теперь Лиза должна всё исправить.

А имена нобелевских лауреатов по химии и экономике 2016 года были показаны в "Симпсонах" ещё в 2010-м. По сюжету они были кандидатами, номинированными на престижную премию. В первой серии 22-го сезона "Симпсонов" герои мультсериала смотрят по телевизору трансляцию присуждения Нобелевской премии и делают ставки на возможных лауреатов. В списке фигурировали Бенгт Роберт Хольмстрём (Bengt Robert Holmström), лауреат 2016 года по экономике, и Бернард Феринга (Bernard Feringa), которому в этом году вручат премию по химии.