Подруги воссоздали кадры из "Симпсонов", посетив 54 ресторана, где обедал Гомер

Любите ли вы "Симпсонов" так же, как эти две девушки из Швейцарии, которые выразили свои чувства столь необычным образом?

Подруги Катрин фон Нидерхойзерн и Джанин Вигет несколько раз посещали Новый Орлеан, США. И планировали этим летом отправиться туда снова. А ещё у девушек была замечательная традиция — снимать видео о своих путешествиях, пишет The Advocate. В этот раз у них не осталось сомнений, о чём будет ролик.

Любительницы "Симпсонов" посмотрели эпизод, в котором Гомер и Лиза устраивают гастрономический тур по Новому Орлеану. И так вдохновились, что решили повторить все "вкусные" сцены.

Когда мы увидели этот эпизод, мы посмотрели друг на друга и поняли, что хотим его воссоздать. Мы вместе пришли к этой идее, будто вдруг стало ясно, что нам нужно это сделать, ведь мы обе любим "Симпсонов" и этот город Джанин Вигет

За семь дней девушки посетили все 54 ресторана, в которых лакомились персонажи, и воссоздали кадры из мультфильма. Это была задача не из лёгких. Они заранее составили список заведений, отметив их на карте, распечатали нужные сцены и отправились в путь. На месте им нужно было не только продемонстрировать свои актёрские способности, но и договориться с менеджерами и посетителями, чтобы никому не помешать.

Но результат превзошёл все ожидания. Ролик стал вирусным, покорив десятки тысяч зрителей по всему миру. Только на канале Катрин он набрал около 300 тыс. просмотров, а юзеры восхищались точностью воссоздания сцен и энтузиазмом девушек.