Сериал, который заменил американцам Вангу. Почему "Симпсоны" всё предсказывают

Сегодня культовому мультсериалу "Симпсоны" исполняется 30 лет. Помимо прочего, шоу про жёлтых американцев славится тем, что его сценарии довольно часто предвосхищают события реального мира. В честь большого юбилея Лайф решил вспомнить самые громкие предсказания "Симпсонов".

Финал "Игры престолов"

В серии "Серфсоны" есть сцена, в которой Барт, Лиза, Гомер и Мардж наблюдают , как дракон сжигает средневековый город. Именно такая участь и постигла Королевскую Гавань в одной из последних серий "Игры престолов".

Президентство Дональда Трампа

В серии под названием "Барт в будущем" Лиза Симпсон становится лидером США и в одном из эпизодов говорит, что после президентства Дональда Трампа страна получила ограниченный бюджет. Серия вышла в 2000 г., за 16 лет до того, как Трамп стал президентом США.

Покупка 20th Century Fox компанией Disney

Год 1999-й, сезон 10-й, эпизод 5-й. В сериале показывают фильм, в конце которого появляется лого студии 20th Century Fox и приписка "Подразделение Уолта Диснея". Авторы шоу всего лишь пошутили, а в июле 2018 г. Гомер и Микки Маус действительно стали активами одной и той же компании — Disney.

Появление Apple Watch

"Симпсоны" не единственное шоу, в котором появились часы-коммуникаторы задолго до выхода Apple Watch, но всё же… Ещё в 1995 г. в серии под названием "Свадьба Лизы" мелькает именно такой гаджет. Первые Apple Watch появятся только в 2013 г.

Спор о наготе Давида, скульптуры Микеланджело

В 9-й серии 2-го сезона под названием "Щекотка, Царапка и Мардж" жена Гомера выступает за цензуру мультсериала, чтобы в нём стало меньше насилия. Она находит огромное количество соратников, которые не хотят пускать в Спрингфилд статую Давида. Дескать, нечего детям смотреть на гениталии скульптуры. В 2016 г. в России на полном серьёзе обсуждали редизайн творения Микеланджело, чтобы кое-что посетители музея младше 18 лет не видели.

Подтасовка голосов на выборах президента США

В 2008 г. в рамках 20-го сезона вышла серия "Домик ужасов XIX", в которой Гомер голосует за Барака Обаму, но специальная машина засчитывает голос в пользу его оппонента — республиканца Джона Маккейна. Спустя 4 года, после очередных выборов главы США, в Сети завирусилось видео, в котором американец на самом деле пытается проголосовать за Барака Обаму с помощью компьютера, но система засчитывает голос в пользу республиканца.

Масса бозона Хиггса

Массу этой элементарной частицы определили только в 2012 г. после ряда экспериментов с БАК. Однако Гомер в своих математических расчётах оказался невероятно близок к истине ещё в 1998 г. В серии "Волшебник вечнозелёной аллеи" глава семейства устаёт от бессмысленного бытия и решает посвятить себя науке. В один из моментов он пишет на доске несколько формул, одна из которых просчитывает массу бозона Хиггса.

Падение курса рубля

На случай валютного кризиса 2014 г. у авторов шоу тоже было заготовлено предсказание. За 15 лет до этого они выпустили серию, в начале которой Олимпийский комитет решает, где провести Олимпийские игры. В рамках заседания представитель России предлагает Москву, объясняя это тем, что доллар стоит 7 руб. Сразу после этого он получа ет несколько сообщений о курсе американской валюты. Сначала она стоит 12 руб., затем — 60 руб., потом — 1000 руб.

Вспышка вируса Эбола

В 2014 г. автор YouTube-канала Controversy7 высказал предположение о том, что либо авторы "Симпсонов" действительно видят будущее, либо эпидемия Эбола была спланирована. Ведь в 3-й серии 9-го сезона под названием "Саксофон Лизы" Мардж презентует Барту книгу "Любопытный Джордж и вирус Эбола". Причём Джордж — обезьяна. А в распространении эпидемии 2014 г. не в последнюю очередь винят именно их. Серия вышла в 1997 г.

Слежка АНБ за американцами

В 2007 г. "Симпсоны" обзавелись полнометражным фильмом и вместе с ним дебютировали на больших экранах. И в нём тоже нашлось место проницательности авторов. Когда Мардж обсуждает с Бартом и Лизой правительственный заговор, зрителя перемещают в офис АНБ, в котором тысячи агентов прослушивают американцев. Эдвард Сноуден рассказал о похожей правительственной программе безопасности только в 2013 г.

Банкротство Греции

В 2015 г. Евросоюзу вконец надоело финансировать Грецию, и та медленно начала "тонуть". Случился кризис. Разумеется, "Симпсоны" предвидели и это. В серии "Политические глупости с Гомером Симпсоном" глава семейства становится ведущим одноимённого политического ток-шоу. В одном из выпусков бегущая строка сообщает , что Европа поставила Грецию на eBay. Эпизод вышел за 2 года до кризиса.

Теракт 11 сентября

В 1-й серии 9-го сезона Гомер уговаривает Барта поехать в Нью-Йорк на автобусе и показывает ему брошюру, на которой цифра 9 и силуэт башен-близнецов складываются в дату 9.11 (11 сентября — день теракта. — Прим. Лайфа). Серия вышла в 1997 г., за 4 года до трагедии. Что интересно, после атаки башен упомянутый эпизод подвергся цензуре. Правда, вырезали из "Симпсонов" не пророческое сочетание чисел, а фрагмент с оскорблением посетителей башни, в которую врезался самолёт.

Действительно ли создатели "Симпсонов" всё знают наперёд?

Едва ли. Скорее всего, авторы шоу где-то что-то банально угадывают. В других случаях сценаристам помогают учёные и авторитетнейшие аналитики, которые действительно могут спрогнозировать события ближайших лет. Например, так было в случае с Грецией. Ещё не стоит игнорировать тот факт, что люди любят выдавать желаемое за действительное. Например, про Эболу учёные знали задолго до появления "Симпсонов". Просто болезни никто не придавал большого значения до вспышки в 2014 г.