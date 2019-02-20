52-летняя Синди Кроуфорд разделась и доказала, что машина времени существует

О Синди Кроуфорд так или иначе слышал каждый. Модель была секс-символом 90-х и не сходила с обложек журналов. Но, оказывается, и сейчас знаменитой красавице есть чем удивить фанатов.
Синди наряду с другими моделями снялась полностью обнажённой для книги известного фотографа Рассела Джеймса "Ангелы". Мама двоих детей забралась в плетёное подвесное кресло, а на её коже играли солнечные блики. И, глядя на это фото, словно переносишься в прошлое, фигуре модели остаётся только позавидовать. Её прекрасную форму отметили и пользователи в комментариях. Хотя лицо её уже и украшают морщинки.
По-прежнему хорошо выглядишь спустя столько лет
warbreed666
Это свежий снимок? Невероятно!
hammerbake
Вечно молодая, удивительно
mav__ind
Среди принявших участие в проекте — в том числе 44-летняя американская топ-модель Кэролин Мерфи и 23-летняя Кендалл Дженнер.
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