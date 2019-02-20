52-летняя Синди Кроуфорд разделась и доказала, что машина времени существует

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52-летняя Синди Кроуфорд разделась и доказала, что машина времени существует

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Фото: instagram/cindycrawford

52-летняя красавица поделилась с поклонниками снимком в своём инстаграме. И, глядя на него, начинает казаться, что над моделью не властно время.

О Синди Кроуфорд так или иначе слышал каждый. Модель была секс-символом 90-х и не сходила с обложек журналов. Но, оказывается, и сейчас знаменитой красавице есть чем удивить фанатов.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/cindycrawford/" target="_blank"><strong>cindycrawford</strong></a></p>

Синди наряду с другими моделями снялась полностью обнажённой для книги известного фотографа Рассела Джеймса "Ангелы". Мама двоих детей забралась в плетёное подвесное кресло, а на её коже играли солнечные блики. И, глядя на это фото, словно переносишься в прошлое, фигуре модели остаётся только позавидовать. Её прекрасную форму отметили и пользователи в комментариях. Хотя лицо её уже и украшают морщинки.

По-прежнему хорошо выглядишь спустя столько лет

warbreed666

<p>Синди Кроуфорд. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/cindycrawford/" target="_blank"><strong>cindycrawford</strong></a></p>

Это свежий снимок? Невероятно!

hammerbake

<p>Кендалл Дженнер. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/russelljames/" target="_blank"><strong>russelljames</strong></a></p>

Вечно молодая, удивительно

mav__ind

<p>Кэролин Мерфи. Фото: instagram/c<a href="https://www.instagram.com/carolynmurphy/" target="_blank"><strong>arolynmurphy</strong></a></p>

Среди принявших участие в проекте — в том числе 44-летняя американская топ-модель Кэролин Мерфи и 23-летняя Кендалл Дженнер.

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