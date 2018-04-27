Имитация компетенции

Военкор и создатель проекта WarGonzo Семён Пегов — о том, какую информационную кашу заварил президент США, сначала заявив о выводе американских военных из Сирии, затем призвав Саудовскую Аравию отправить туда свою армию, и какую роль во всей этой истории играет Катар.

Вот уже несколько дней вслед за американским ударом "Томагавками" по Сирии в мировые информационные тренды выходят новые инициативы президента США Дональда Трампа. А именно — ввод на территорию Сирии саудитского военного контингента взамен американского. Я внимательно наблюдал, как на протяжении последней недели российские и зарубежные аналитики вместе с политологами обсуждали и давали оценки всей этой, говоря откровенно, ахинеи.

Лично у меня в который раз создалось отчётливое и крайне двоякое впечатление, что Трамп либо вообще не в курсе ближневосточных раскладов и партий, в которых военные его страны играют, в общем-то, не последнюю роль, либо он сознательно доводит свою риторику до информационного абсурда, некомпетентного настолько, что ни один светлый ум из стана его геополитических оппонентов не может предугадать следующий американский шаг.

Все эти последние сообщения, связанные с Сирией, — о вводе армии Саудовской Аравии и дальнейшего ультиматума Эр-Рияда в отношении Дохи о том, что реальные войска в Сирию должен вводить именно Катар, — не просто противоречат элементарной логике, но и являются откровенной профанацией или, если хотите, имитацией некоего внешнеполитического курса, который сейчас якобы демонстрирует Трамп. По факту это многоступенчатая информационная конструкция, в основе которой лежат действительные международные противоречия и откровенная ложь.

Разберём эти противоречия и ложь поэтапно. Ну, во-первых, Трамп до сих пор в своей публичной риторике, когда речь идёт о присутствии американских военных непосредственно на земле в Сирии, говорит о борьбе с ИГИЛ. Забавно, что сам американский лидер неоднократно утверждал, что ИГИЛ побеждено и что вклад американской коалиции в его разгром превышает российский. Утверждения спорные, но они были.

Даже если списать слова о победе над ИГИЛ на традиционное для политиков бахвальство (эта террористическая организации до сих пор не побеждена окончательно) и предположить, что военные США где-то в Сирии продолжают бороться с террористами, то актуально было бы спросить: где именно они это делают?

Чисто физически ИГИЛ остаётся в нескольких районах под Дамаском и есть пара анклавов в Идлибе. Но важно другое: ни к одному из них американцы не имеют никакого физического доступа не только по земле, но и по воздуху. ИГИЛ под Дамаском находится в оперативном окружении правительственных сил Асада и вот-вот будет разгромлено окончательно. Все американские военные базы, которые (нелегально, прошу отметить) находятся на территории Сирии, расположены в нескольких сотнях километров от ближайшего "официального" игиловца.

По факту американский контингент в Сирии занимается единственно поддержкой курдских военизированных формирований, их подготовкой и обучением, а также точечной помощью при отражении атак турецкой армии. Группировка "Демократические силы Сирии" заключила с Асадом внегласное перемирие, так что единственный, против кого сейчас реально воюют янки, — это Эрдоган.

То есть надо понимать, что, когда Трамп призывает Саудовскую Аравию вместо американцев воевать в Сирии, он подписывает саудитов под войну с турками, что для них вообще крайне спорная перспектива. Первый клубок противоречий мы демонстративно размотали, переходим ко второму. Следующий вопрос, которым необходимо задаться, читая заявления Трампа, — обладает ли вообще Саудовская Аравия достаточными военными ресурсами, чтобы войти в Сирию?

Ответ очевиден — конечно же, нет. Саудиты едва-едва справляются с полыхающим Йеменом, который у них под боком. Ракеты, запускаемые йеменскими хуситами, претендующими на полнейший захват власти в стране, запросто долетают до саудитских военных аэродромов. Эр-Рияд ничего не может, по сути, противопоставить плохо и кустарно вооружённым (по сравнению с ИГИЛ и тем же Эрдоганом) йеменским повстанцам, а тут ему предлагают операцию, которую до сих пор до конца не довели сильнейшие армии мира — России и США.

Тут мы плавно подходим к третьему базовому противоречию. В Эр-Рияде тоже ведь не дураки сидят. Понимая прекрасно, что их военные вторжения в Сирию (а по всем международным нормам речь идёт именно о вторжении) просто не потянут, саудиты переложили весь груз трамповской риторики на соседний опальный Катар. Напомню, официальная Доха с прошлого года под жёсткими санкциями со стороны Лиги арабских государств. Так вот теперь не Саудовская Аравия, а именно Катар должен ввести в Сирию войска взамен американского контингента.

А теперь апофеоз абсурда. Вы помните, за что Катар обложили санкциями? Если нет, то я напомню. Катар попал в опалу и экономическую блокаду, согласно официальной формулировке, "за поддержку и спонсорство террористических организаций ИГИЛ и Аль-Каида". То есть, если верить Эр-Рияду (читай — Трампу, ведь не секрет, что санкции против Дохи инициировал именно он), Катару сейчас предлагают в ультимативной форме бороться в Сирии с собственными творениями. С точки зрения педагогики, это, может быть, и мудро. С точки зрения геополитической реальности — откровенное издевательство над здравым смыслом.

Трамп в этом отношении просто удивительный политик. Для тех, кто не ориентируется в ситуации на Ближнем Востоке, он выглядит чуть ли не главным рулевым региона. Но при рассмотрении фактов все его заявления лишь имитация компетентности. Нам, России, главное — на это не вестись. Как говорится, Трамп пишет в "Твиттер", а караван идёт.