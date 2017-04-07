Латвийская охранка призналась во лжи о поездке члена Европарламента в Сирию

Депутат Европейского парламента от Латвии Андрей Мамыкин добился официального ответа от Полиции безопасности Латвии по поводу его поездки в Сирию в декабре 2016 года с целью узнать правду о событиях в республике и донести её затем до своих коллег.

— Получил (почему-то на брюссельский, а не на рижский офис) ответ начальника Полиции безопасности на моё требование отозвать клеветническую информацию, распространённую в эфире государственного LTV, что последний мой визит в Сирию был "организован Россией", — написал Мамыкин в "Фейсбуке", прикрепив копию документа. — Читая ответ начальника, чуть не сломал себе мозг: оказывается, это был не факт, а лишь мнение начальника ("vērtējums" — "оценка"), сделанное им на основании (барабанная дробь!) "восприятия визита в обществе".

Ранее евродепутат от Социал-демократической партии Латвии, входящий в Комитет по международным делам Европарламента, уже подвергся травле со стороны официальной Риги.

— Меня хором осудили президент, премьер-министр и министр иностранных дел Латвии: не с тем поехал, не с тем встречался, не тому руку жал. Мол, Башар Асад — кровавый диктатор, — сообщил Мамыкин 7 апреля этого года "Спутнику". — Такая реакция была и в отношении эстонской коллеги Яны Тоом, которая также отправилась в Сирию в составе делегации.

Настолько, судя по всему, неприятной оказалась обнародованная им после поездки информация.

— До сих пор перед глазами горы оружия, которые мне показали в центре примирения сторон. К сожалению, в основном это оружие европейское. Причём там не только румынские винтовки 1974 года, но и гораздо более современные экземпляры, — говорит евродепутат. — Когда я обратился к европейцам с вопросом, почему Европа тайно или явно поддерживает террористические организации, многие из них отвели глаза.