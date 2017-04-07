Джихадисты-янки

Военкор Лайфа Семён Пегов — о том, почему удар по силам Асада выйдет США боком и кому на самом деле подыгрывают янки на Ближнем Востоке.

Американцы, в общем, уже совсем не стесняются того, что главная их цель в сирийской войне — уничтожить законное правительство и лично президента Башара Асада.

Их по-настоящему не интересуют ни проект перемирия, ни победа над ИГИЛ* или "Аль-Каидой"* с прочими радикалами.

Ну, во-первых, они, американцы, на протяжении всех шести лет конфликта упорно не хотят отделить одних от других. Я имею в виду исламистскую оппозицию от светской.

Генералы так называемой Свободной сирийской армии (которые командуют фронтом, находясь в Турции) давно не скрывают: оружием, подаренным США, они охотно делятся с "Ан-нусрой"* (филиал "Аль-Каиды") — если им нужно вместе ударить по Асаду.

То есть те, кого поддерживает Вашингтон (да и Запад в целом), открыто дружат с джихадистами против законной Сирийской арабской армии.

В Идлибе, куда за последние пару лет (при поддержке различного масштаба гуманитарных миссий) свезли всё радикальное отребье — из-под Дамаска, Хомса, Алеппо, — сейчас вообще самый натуральный гадючник. Клубы змей, переплетённых друг с другом, заведуют огромной территорией.

Одни группировки объединяются с другими, боевики из "Аль-Каиды" переходят в псевдосветские отряды "Ахрар аш-Шам"*, недовольные этим джихадисты создают собственные организации. Короче, сам чёрт ногу сломит.

Чего стоит только новая "армия", которая назвала себя "Тахрир аш-Шам" (по территории, подконтрольной ей, сирийцы якобы применили химоружие). По сути — это и есть "Ан-нусра" (она же "Аль-Каида") после ребрендинга, приправленная более мелкими джихадистскими отрядами. По сути, именно за них (за "Аль-Каиду") сейчас тянут мазу США. То есть в Вашингтоне не верят России, когда она говорит, что "химоружия не было", но верят радикалам, которые говорят, что "химоружие было", и не только верят, но и наносят удар по нашему главному союзнику в войне с терроризмом.

Это настолько само по себе абсурдно, что волосы на голове дыбом встают.

Я молчу вообще про то, что в 2013 году — я видел реальных (не на фото) сирийских солдат в госпитале в Барзе, которые получили тяжелейшие ожоги после химической атаки всё тех же боевиков (тех самых, что сейчас в Идлибе).

Молчу про то, что мои коллеги из "Известий" тогда же, в августе 2013-го (через пару недель после громкой истории с химическим оружием в Аль-Гуте) — нашли в только что освобождённом от террористов квартале лабораторию с ядом зарином.

Молчу про то, что после якобы ошибочных авиаударов США по сирийской армии в Дейр-эз-Зоре, джихадисты каким-то чудом отвоёвывали у светской армии сразу несколько кварталов…

Это всё настолько прозрачно уже, что даже не смешно. Главные джихадисты на Ближнем Востоке — это янки.

Именно они с помощью радикальных религиозных фанатиков решают свои политические интересы в регионе. Только вот — я не устаю это повторять — бешеный пёс, сорвавшийся с цепи, бросается и на хозяина тоже.

У США уже был такой опыт с Бен Ладеном, ничему не научил.

А "Томагавки" у них — говно.

59 ракет — а результат (судя по фото с аэродрома), как после рядового миномётного обстрела. Украинская артиллерия (та, что досталась им от СССР) — точнее бьёт. В этом смысле им есть чему поучиться у ВСУ.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ решением Верховного суда.