Лень и халява. Какие русские сказки вредят российской экономике?

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Лень и халява. Какие русские сказки вредят российской экономике?

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Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Владимир Акимов © кадр из мультфильма "Сказка о рыбаке и рыбке"

Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов призвал поменять сюжеты русских сказок, чтобы изменить экономическую ситуацию в стране и повысить финансовую грамотность населения. Классические русские сказки, по мнению банкира, воспитывают лень и любовь к халяве. Вот несколько примеров. Всё ж таки сказка ложь, да в ней намёк.

Иван-дурак

Главный герой русских сказок побеждает не знанием, старанием или силой, а удачей и неожиданной помощью магических существ.

Фото: © wikipedia.org

Емеля

Собрат Ивана, ленно лежит на печи. Вдруг ловит щуку, исполняющую желания. Печь начинает ездить, а принцесса сама падает в объятия.

Фото: © РИА Новости/М. Анфингер

Скатерть-самобранка

Магический коврик, на котором появляются все блюда какие пожелаешь. Не надо зарабатывать. Главное — случайно встретить волшебника.

Кадр из фильма "Чародеи"

Золотая рыбка

Чудо-живность из сказки Пушкина. Живи в халупе без денег — рыбка всё исправит. Главное — дождаться и не переборщить с желаниями.

Фото: © wikipedia.org

Омерзительный богач

В русских сказках богатые люди плохие, ленивые и жадные. Хотя в реальности многие зарабатывают деньги своим умом и талантом.

Кдр из фильма "Кащей Бессмертный"

Но не все сказки такие

Пример: "Репка" рассказывает о взаимопомощи. Русские сказки учат доброте и сообразительности — может, в ЦБ их тоже стоит прочесть.

Фото: © РИА Новости/М. Филимонов

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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