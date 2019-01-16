Лень и халява. Какие русские сказки вредят российской экономике?

Иван-дурак
Главный герой русских сказок побеждает не знанием, старанием или силой, а удачей и неожиданной помощью магических существ.
Фото: © wikipedia.org
Емеля
Собрат Ивана, ленно лежит на печи. Вдруг ловит щуку, исполняющую желания. Печь начинает ездить, а принцесса сама падает в объятия.
Фото: © РИА Новости/М. Анфингер
Скатерть-самобранка
Магический коврик, на котором появляются все блюда какие пожелаешь. Не надо зарабатывать. Главное — случайно встретить волшебника.
Кадр из фильма "Чародеи"
Золотая рыбка
Чудо-живность из сказки Пушкина. Живи в халупе без денег — рыбка всё исправит. Главное — дождаться и не переборщить с желаниями.
Фото: © wikipedia.org
Омерзительный богач
В русских сказках богатые люди плохие, ленивые и жадные. Хотя в реальности многие зарабатывают деньги своим умом и талантом.
Кдр из фильма "Кащей Бессмертный"
Но не все сказки такие
Пример: "Репка" рассказывает о взаимопомощи. Русские сказки учат доброте и сообразительности — может, в ЦБ их тоже стоит прочесть.
Фото: © РИА Новости/М. Филимонов
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