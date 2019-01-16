Лень и халява. Какие русские сказки вредят российской экономике?

Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов призвал поменять сюжеты русских сказок, чтобы изменить экономическую ситуацию в стране и повысить финансовую грамотность населения. Классические русские сказки, по мнению банкира, воспитывают лень и любовь к халяве. Вот несколько примеров. Всё ж таки сказка ложь, да в ней намёк.

Иван-дурак Главный герой русских сказок побеждает не знанием, старанием или силой, а удачей и неожиданной помощью магических существ. Фото: © wikipedia.org Емеля Собрат Ивана, ленно лежит на печи. Вдруг ловит щуку, исполняющую желания. Печь начинает ездить, а принцесса сама падает в объятия. Фото: © РИА Новости/М. Анфингер Скатерть-самобранка Магический коврик, на котором появляются все блюда какие пожелаешь. Не надо зарабатывать. Главное — случайно встретить волшебника. Кадр из фильма "Чародеи" Золотая рыбка Чудо-живность из сказки Пушкина. Живи в халупе без денег — рыбка всё исправит. Главное — дождаться и не переборщить с желаниями. Фото: © wikipedia.org Омерзительный богач В русских сказках богатые люди плохие, ленивые и жадные. Хотя в реальности многие зарабатывают деньги своим умом и талантом. Кдр из фильма "Кащей Бессмертный" Но не все сказки такие Пример: "Репка" рассказывает о взаимопомощи. Русские сказки учат доброте и сообразительности — может, в ЦБ их тоже стоит прочесть. Фото: © РИА Новости/М. Филимонов