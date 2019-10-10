Страшнее, чем Конёк-горбунок. Секс, убийства и каннибализм в народных сказках

Воспитательницу одного из российских детсадов уволили после того, как она в красках рассказала детям, что значит "посадить на кол". Такой эпизод был в сказке о Коньке-горбунке. И хорошо, что она не стала рассказывать детям реальные сюжеты других народных сказок, которые дошли до нас в сильно смягчённом литераторами виде. Мы собрали самые страшные примеры.

Снегурочка

Добрая сказка, как бездетные дед и бабка слепили из снега дочку Снегурочку, впервые была записана в конце XIX века. Если же читать оригинал, в нём немало кровавых подробностей. Так, подружки Снегурочки из зависти уводят её в лес, где убивают и закапывают. А когда Снегурочка воскресает, то уже подруг отправляют в лес, где их съедают дикие звери. Ну и нельзя забывать, что многое намекает: сама Снегурочка изначально зомби, мёртвая девочка.

Красная Шапочка

Милая Красная Шапочка бежит через лес к бабушке. Волк проглотил бабушку, но Шапочка освобождает старушку, а волка прогоняет. Всё было не так. Во-первых, девочку звали Красный Капюшончик. И бабушку не спасли, волк убил её, приготовил из старушки рагу. И предложил рагу девочке. Её хотела предупредить кошка, но волк убил и кошку. Шапочка съела бабушку и легла к волку в кровать. Там волк съел её тоже. Такой вот хеппи-энд.

Машенька и медведь

Сейчас мы боимся расстроить всех поклонников мультика. Но эта сказка — кровавый треш. Впервые её опубликовали в Англии в начале XIX века. Позже её перевёл для России Лев Толстой. В детской версии Маша попала в лес к одному медведю или к семье медведей, обхитрила зверя и в корзинке вернулась домой. В оригинале всё кончилось гораздо кровавее. Маша попала в домик к медведям. Но звери не успели оценить её смекалку, а разорвали девочку на части и съели. Какая уж в этом была мораль, неизвестно.

Баба-яга — костяная нога

В сказках про Ивана-дурака бабулька со скверным характером помогала молодцу пройти в тридевятое царство. В оригинале миф страшнее. Баба-яга — это мертвец, поэтому и костяная нога. А курьи ножки у её избушки — это курьи ноги — подставки, на которые ставили гроб-домину. В древности мертвецов хранили в землянках, которые смотрели в сторону леса. Поэтому и повернись к лесу передом. И тридевятое царство попросту мир мёртвых. В общем, практически голливудский хоррор, а не детская сказочка.

Заяц и лиса

Казалось бы, что не так в милой истории про зверят. В детской версии лисица гналась за зайцем, желая того съесть, но ушастый перехитрил её. Лиса застряла меж двух берёз, а заяц скрылся. А вот оригинал — это порноверсия. Без шуток. Заяц домогался лисы и периодически занимался с ней сексом. Когда лисе это надоело, заяц решил её провести. И да, финал тот же: лиса застряла меж двух берёз. Но что делал заяц потом, детям лучше не знать.