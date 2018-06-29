Юзеры предъявили "мужу" самой красивой фанатки доказательства её съёмок в порно

Владелец фитнес-сети "Зебра" Сергей Рощупкин, которого пользователи называли вероятным мужем Натальи Немчиновой (Андреевой, aka Annabell, или Delilah G, или Danica A) опроверг информацию о том, что они состоят в официальном браке. Однако он не стал отрицать своей связи с девушкой, как и тот факт, что активно участвует в её судьбе.

Рощупкин рассказал, что Наталья приехала в Москву из Череповца и сделала карьеру фотомодели. Он не отрицает, что блондинка снималась голой, но категорически опровергает её участие в съёмках порно.

Да, работала она моделью, снималась и в откровенных фотосессиях. Но вы грань между ню и порно знаете? Вот же. А некоторые стриптиз от проституции отличить не могут... Сергей Рощупкин

Пользователи Сети тут же предъявили Сергею доказательства участия Натальи в порно. Ссылки эти действительно ведут на видеофайлы, в которых девушка, очень похожая на нашу героиню, занимается сексом с разными людьми (иногда в группе, иногда с привлечением БДСМ-атрибутики).

Сама Немчинова также категорически отрицала своё участие в съёмках порно, однако среди предъявленных доказательств есть также и так называемый кастинг, где именно она рассказывает о себе, сидя на диване, а затем раздевается и демонстрирует своё голое тело, параллельно рассказывая о том, что готова перейти черту.

В порнографии я никогда не снималась. Да, в Интернете есть мои откровенные снимки, они были слиты моим бывшим молодым человеком из мести Наталья Немчинова

Впоследствии эту черту блондинка явно перешла. Профессиональная порносъёмка (с правильно выстроенным светом, камерой и двумя секс-партнёрами) — явно была сделана не для личного архива.

Я не снималась в порно! И не хочу на этом зарабатывать или становиться медийной персоной. Тем кадрам уже лет пять… Я пыталась удалить, но не смогла Наталья Немчинова

Кто стоит за самой красивой российской фанаткой, которая оказалась порнозвездой