"Докажи, что ты вменяемая". Зачем Александр Кержаков "крадёт" детей у своих жён?

Нешуточные страсти разыгрываются вокруг семьи лучшего бомбардира в истории российского футбола — Александра Кержакова. Супруга 35-летнего спортсмена Милана Тюльпанова рассказала в прямом эфире "Инстаграма", что муж похитил их общего сына Артёма. По её словам, муж приехал на дачу с неизвестными людьми, перелез через забор и отнял ребёнка у няни. Тюльпанова утверждает, что не видела собственного сына уже месяц — Кержаков не пускает её к ребёнку.

— Саша говорит, что мне нужно доказать свою социальную вменяемость. Без справок он не позволит видеться с ребёнком. Я не знаю, как мне её доказывать, я адекватный человек, — рассказывает Тюльпанова, не сдерживая слёз.

В середине мая 24-летняя Милана рассказала на своей странице в соцсети, что они с мужем давно не вместе. Она назвала Кержакова падшим и недостойным уважения человеком.

— Я очень любила своего мужа и никогда не думала, что он поступит со мной так. Вся моя жизнь последние 4 года была посвящена ему, — пожаловалась Милана. — Я не понимаю, как люди, которые любили друг друга, могут так общаться сейчас.

История любви Александра и Миланы началась в 2015 году. За плечами футболиста к этому времени уже было два брака — официальный и гражданский. В каждом родился ребёнок — дочь и сын.

У Миланы это замужество было первым. Спустя год после свадьбы девушка забеременела, а в апреле 2017 года у пары родился сын Артём. Это событие было омрачено ужасной трагедией — буквально за несколько дней до родов стало известно о смерти отца Миланы, 52-летнего члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова.

Знакомые пары высказывали мнение, что именно после этого печального события отношения между Кержаковым и его молодой супругой пошли под откос. Якобы спортсмен вёл себя "тихо", пока влиятельный тесть был жив, а после в семье начались постоянные скандалы.

В мае 2018 года стало известно, что Милана подала на развод.

История повторяется

Происходящее очень напоминает сценарий, по которому футболист расстался со своей гражданской женой Екатериной Сафроновой. Кержаков жил с ней несколько лет, и в 2013 году Екатерина родила ему сына. Через год после рождения малыша футболист заявил, что его гражданская супруга — наркоманка. Он через суд добился, чтобы девушку лишили родительских прав, и забрал мальчика себе. Сафронова оправдывалась и утверждала, что Кержаков врёт.

— Он три с половиной года со мной жил и не видел, что я наркоманка? Я вдруг ею стала. Я не представляю, что он скажет сыну. Я скажу сыну, что я сделала всё, что смогла, — рассказывала Екатерина Сафронова в интервью "Первому каналу".

Но адвокаты Кержакова, по мнению суда, предоставили исчерпывающие доказательства невменяемости Сафроновой. С 2014 года молодая мама ни разу не видела своего сына.

Всё не так однозначно

— Анализируя ту информацию, которая до нас доходит в публичном пространстве, можно сказать одно: всё не так однозначно. Возможно несколько причин возникновения такой ситуации в семье Кержакова. Первая — дело в нём. Мы все понимаем, что футболист — это человек напористый, с твёрдым характером. Вероятно, и в жизни он тоже "нападающий", как и в футболе. А те женщины, которые ему попадаются, страдают от его сильных сторон характера. Плюс Кержаков имеет очень влиятельный административный ресурс — вероятно, у него есть хорошие адвокаты и связи, — считает семейный психолог Ирина Корчагина.

Но есть и второй вариант — дело в девушках.

— В погоне за публичными женихами девушки иногда не задумываются о семейных делах, и, может быть, действительно ведут себя нездорово, кто-то прибегает даже к наркотикам и алкоголю. Может быть, Кержакову просто не везло с дамами сердца и он каждый раз старается уберечь своих детей от них, — добавила Корчагина.

Действительно, в СМИ появлялись данные о том, что Тюльпанова и Сафронова были так или иначе связаны с наркотиками и алкоголем.

Например, в мае этого года появилась противоречивая информация и о Милане Тюльпановой. По свидетельствам знакомых семьи Кержаковых, весной девушка лечилась в одной из наркологических клиник в Москве — якобы причиной для госпитализации стали проблемы с алкоголем. Врачи забрали у Тюльпановой телефон и даже не разрешили присутствовать на дне рождения собственного сына.

В 2016 году (спустя два года после суда) Екатерину Сафронову, как сообщалось, задержали сотрудники полиции за встречу на улице с неким мужчиной, который передал ей пакет с белым порошком — это были наркотики. Сама девушка свою вину полностью отрицала. На следующий день после задержания полиция её отпустила, уголовное дело так и не завели.

Однако, по мнению правозащитницы Екатерины Гордон, которая отстаивала интересы Екатерины Сафроновой, когда та судилась с Кержаковым, то, что происходит сейчас с Тюльпановой, — заранее спланированная провокация.

— У нас на глазах разворачивается такой же сценарий, как и в случае с Сафроновой. Сначала возникает слух, что где-то анонимно лечится супруга, с которой Кержаков на грани развода. Потом начинается информационный вброс, который обычно идёт от питерских СМИ. Вдруг друзья начинают давать комментарии, что женщина (в том и другом случае) была не в себе и лечится, — говорит Гордон.

По её словам, несколько недель назад она обратила внимание на новости о вероятном разводе Кержакова и Тюльпановой и решила поддержать Милану.

— Я предупредила её, что от Саши могут быть разные провокации. Сафронова пришла ко мне, когда проиграла все суды. У меня было единственное оружие — дать ей высказаться публично, чтобы поставить под сомнение геройство Кержакова. Сейчас я буду помогать Милане как минимум медийно. Я не считаю, что Кержаков забирает детей, потому что он суперпапа и хочет проводить с ними всё своё время, — добавила Екатерина Гордон.

Даже если супруга именитого футболиста действительно страдает алкоголизмом и ведёт себя неадекватно, Кержаков не имеет права только по собственному желанию запретить ей видеться с ребёнком, считают юристы.

— Кержаков сейчас просто занимается манипуляцией. Никаких законных оснований требовать с супруги каких-то подтверждений её вменяемости он не имеет — это может сделать только суд. Вероятно, его юристы ему посоветовали выбрать такую тактику, чтобы в процессе развода суд ещё до решающего решения вынес определение о местонахождении ребёнка, — говорит юрист Константин Трапаидзе. — В целом, если Кержаков будет дальше настаивать, что его супруга неадекватна, суд (если усмотрит в этом какую-то логику) может назначить Тюльпановой психолого-психиатрическую экспертизу. И после этого уже будет вынесено решение, с кем останется мальчик.