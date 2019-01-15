Ой зря... Gillette выпустил новую рекламу, где мужчины — озабоченные ублюдки

Бренд Gillette запустил новую рекламную кампанию, отказавшись от старых слогана и концепции. На смену привычному "Лучше для мужчины нет" пришёл новый девиз — "Лучший мужчина, который может быть". Вот только рекламный ролик, поясняющий эту мысль, пришёлся совсем не по душе пользователям YouTube.

На момент написания этого материала ролик собрал больше 2,7 миллиона просмотров и сотни тысяч дислайков. И это неудивительно, ведь "типичное мужское поведение" там показано исключительно в негативном ключе. Если судить по видеоряду, то можно сделать вывод, что обычный мужчина проводит свободное время за драками, издевательствами и домогательствами.

В комментариях пользователи задаются вопросом, почему бренд решил оскорбить свою целевую аудиторию.

Как уничтожить состоявшуюся компанию за считаные часы... Молодец, Gillette, ты переиграл сам себя Леон Тран

Странная идея объявить войну мужчинам, когда именно мужчины составляют большую часть ваших клиентов. Похоже, вы хотите разориться? Себ Фитцжон

Я не делаю ничего плохого... Но я устал от того, что мне говорят, что я неправ и плох, потому что я мужчина L Lock

Отдельного внимания пользователей заслужил тот факт, что негативные комментарии, набравшие большое количество лайков, просто исчезали из-под видео. Впрочем, это не помешало клиентам компании заявить, что с сегодняшнего дня они уходят к конкурентам Gillette. Впрочем, некоторых покупателей рекламная кампания всё-таки привлекла.