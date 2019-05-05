Как соцсети могут уничтожить вашу жизнь всего за один пост: 7 разрушенных судеб

Никто не любит спойлеры, Николь
Эта симпатичная девушка — Николь Кроутер, которая всю жизнь мечтала стать актрисой. Ей очень повезло пробиться в популярный молодёжный сериал "Хор" в качестве школьницы из массовки. Но Николь часто рассказывала в "Твиттере" всякие мелочи со съёмок, а последним гвоздём в крышку гроба её карьеры стало раскрытие важной интриги конца сезона. В итоге Николь со свистом вылетела сперва из шоу, а потом и из киноиндустрии.
Обратного расизма не существует
В 2015 году Рошель Робинсон, работавшая в зоопарке Чикаго, написала в "Фейсбуке": "Ну как дела, ребятки? Я вот на работе — обслуживаю грубых белых засранцев". Конечно, "белым засранцам" это не понравилось, и они обратились в администрацию зоопарка. Там уверили, что подобное поведение для их сотрудников не свойственно, а мисс Робинсон больше у них не работает. Рошель даже пришлось сменить имя в соцсетях — так достали хейтеры.
Террористы тоже люди
В 2011 году известный американский футболист Рашард Менденхолл поделился своим возмущением от реакции людей на смерть Усамы бен Ладена. Он удивился, как можно праздновать чью-то смерть, тем более не зная, что двигало по жизни террористом. В Сети такую гуманность не оценили, а Рашард, потеряв одобрение общественности, через три года окончил карьеру, пишет Bored Panda.
Когда встретили по одёжке — и тут же проводили
В 2013 году жизнь Алисии Линч превратилась в фильм ужасов. Девушка просто выложила фото своего костюма на Хеллоуин — жертвы теракта на Бостонском марафоне, и на неё тут же посыпались угрозы. Алисию уволили с работы, ей пришлось удалиться из соцсетей. Но хейтеры всё равно отрыли её старые неприличные фото и продолжили топить девушку дальше. К 2019 году Алисия так и не вернулась в онлайн.
Зарулил на кривую дорожку
Со Скоттом Бартошевичем произошла ну очень неловкая ситуация, в которой могут оказаться многие. Он просто перепутал личный аккаунт с рабочим и опубликовал на стене автоконцерна "Крайслер" следующее: "Мне кажется это очень ироничным: Детройт — автомобильный город, и всё-таки никто здесь не знает, как нужно *** ездить". После такого перформанса "Крайслер" быстренько расторг договор с фирмой Скотта, а самого парня, конечно же, уволили.
Не каждое мнение стоит выражать
После произошедшего в 2017 году теракта в Лас-Вегасе на злобу дня в "Фейсбуке" решила высказаться вице-президент телекомпании CBS Хейли Гефтман-Голд: "Если эти республиканские свиньи ничего не сделали для того, чтобы их детей не расстреляли, то надеяться уже не на что. Таких даже не жалко, всё равно кантри слушают только республиканцы с пушками". Совершенно неудивительно, что после такого Хейли уволили и затравили в Сети. Её до сих пор невозможно найти ни в одной соцсети.
У учителей не бывает личной жизни
В 2011 году Эшли Пейн, учительница в старшей школе, совершила роковую ошибку — поставила на аватарку фото с отпуска в Европе. На нём Эшли радостно улыбается, держа в руках два бокала с алкоголем. Казалось бы, ноу криминалити, но так не посчитали родители учеников. Они с возмущением обратились к директору школы, и Эшли попросили на выход с вещами. И попытки судиться тоже ничего не принесли — девушка проиграла тяжбу.
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