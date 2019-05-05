Как соцсети могут уничтожить вашу жизнь всего за один пост: 7 разрушенных судеб

До сих пор из ниоткуда иногда появляются противники Сети, утверждающие, что от неё все проблемы. Над ними бы впору посмеяться, да только они правы. Не верите? Почитайте тогда истории этих неудачников, которые вовремя не смогли остановиться и опозорились на весь мир, попутно разрушив свою карьеру.

Никто не любит спойлеры, Николь

Эта симпатичная девушка — Николь Кроутер, которая всю жизнь мечтала стать актрисой. Ей очень повезло пробиться в популярный молодёжный сериал "Хор" в качестве школьницы из массовки. Но Николь часто рассказывала в "Твиттере" всякие мелочи со съёмок, а последним гвоздём в крышку гроба её карьеры стало раскрытие важной интриги конца сезона. В итоге Николь со свистом вылетела сперва из шоу, а потом и из киноиндустрии.

Обратного расизма не существует

В 2015 году Рошель Робинсон, работавшая в зоопарке Чикаго, написала в "Фейсбуке": "Ну как дела, ребятки? Я вот на работе — обслуживаю грубых белых засранцев". Конечно, "белым засранцам" это не понравилось, и они обратились в администрацию зоопарка. Там уверили, что подобное поведение для их сотрудников не свойственно, а мисс Робинсон больше у них не работает. Рошель даже пришлось сменить имя в соцсетях — так достали хейтеры.

Террористы тоже люди

В 2011 году известный американский футболист Рашард Менденхолл поделился своим возмущением от реакции людей на смерть Усамы бен Ладена. Он удивился, как можно праздновать чью-то смерть, тем более не зная, что двигало по жизни террористом. В Сети такую гуманность не оценили, а Рашард, потеряв одобрение общественности, через три года окончил карьеру, пишет Bored Panda.

Когда встретили по одёжке — и тут же проводили

В 2013 году жизнь Алисии Линч превратилась в фильм ужасов. Девушка просто выложила фото своего костюма на Хеллоуин — жертвы теракта на Бостонском марафоне, и на неё тут же посыпались угрозы. Алисию уволили с работы, ей пришлось удалиться из соцсетей. Но хейтеры всё равно отрыли её старые неприличные фото и продолжили топить девушку дальше. К 2019 году Алисия так и не вернулась в онлайн.

Зарулил на кривую дорожку

Со Скоттом Бартошевичем произошла ну очень неловкая ситуация, в которой могут оказаться многие. Он просто перепутал личный аккаунт с рабочим и опубликовал на стене автоконцерна "Крайслер" следующее: "Мне кажется это очень ироничным: Детройт — автомобильный город, и всё-таки никто здесь не знает, как нужно *** ездить". После такого перформанса "Крайслер" быстренько расторг договор с фирмой Скотта, а самого парня, конечно же, уволили.

Не каждое мнение стоит выражать

После произошедшего в 2017 году теракта в Лас-Вегасе на злобу дня в "Фейсбуке" решила высказаться вице-президент телекомпании CBS Хейли Гефтман-Голд: "Если эти республиканские свиньи ничего не сделали для того, чтобы их детей не расстреляли, то надеяться уже не на что. Таких даже не жалко, всё равно кантри слушают только республиканцы с пушками". Совершенно неудивительно, что после такого Хейли уволили и затравили в Сети. Её до сих пор невозможно найти ни в одной соцсети.

У учителей не бывает личной жизни

В 2011 году Эшли Пейн, учительница в старшей школе, совершила роковую ошибку — поставила на аватарку фото с отпуска в Европе. На нём Эшли радостно улыбается, держа в руках два бокала с алкоголем. Казалось бы, ноу криминалити, но так не посчитали родители учеников. Они с возмущением обратились к директору школы, и Эшли попросили на выход с вещами. И попытки судиться тоже ничего не принесли — девушка проиграла тяжбу.

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