Член конгресса США заявила об отставке, став участницей секс-скандала

32-летняя представительница Демократической партии Кэти Хилл назвала такое решение лучшим по отношению к избирателям.

Хилл подала в отставку после скандала, где её обвиняли в неуставных отношениях с одним из её помощников в конгрессе. Также сообщалось, что она вступала в романтическую связь со своей сотрудницей и её мужем, пишет Би-би-си. Позже в Сети появились обнажённые фотографии политика, и Комитет по этике палаты представителей начал расследование.

Американка призналась, что у неё действительно были ненадлежащие отношения с сотрудницей кампании, перед тем как её избрали в конгресс на промежуточных выборах в 2018 году. За это Хилл принесла свои извинения, но роман с помощником она всё же отрицала.

Теперь же политик сообщила в своём твиттере о решении покинуть конгресс, что, по её словам, ей далось очень нелегко. К посту она приложила копию своего заявления.

Сегодня я с разбитым сердцем объявляю о своём уходе из конгресса. Это самое трудное, что мне приходилось делать, но я считаю, что это лучшее для моих избирателей, моего сообщества и нашей страны Кэти Хилл

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